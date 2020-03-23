100-летний юбилей отметила старейшина Якутска

Вековой юбилей отметила старейшина города Якутска, ветеран тыла и труда Лидия Терентьевна Владимирова.

Со знаменательной датой Лидию Терентьевну сегодня поздравил руководитель Управления социальной защиты населения и труда города Якутска Семен Матвеев.

Он зачитал поздравительные адреса от имени президента РФ Владимира Путина, главы Якутии Айсена Николаева, главы г.Якутска Сарданы Авксентьевой, вручил почётный знак долгожителя Якутии «Уйэ Саас», юбилейные медали «75 лет в Великой Отечественной войне», цветы и подарки.

«От всей души поздравляю Вас с замечательным юбилеем — 100-летием со дня рождения. Вы прожили большую жизнь, в которой отразились судьбы нескольких поколений: много трудились, всегда находились в гуще важных дел и пользовались глубоким уважением окружающих», — сказал он.

По данным Управления социальной защиты населения и труда, в городе Якутске проживает пятеро долгожителей. В этом году 100-летнего возраста достигли два долгожителя, самой мудрой жительнице города Якутска в октябре 2020 года исполнится 103 года.

Владимирова Лидия Терентьевна родилась 23 марта 1920 года в деревне Кондрашино Киренского района Иркутской области. Мать занималась домашним хозяйством, отец работал печником, в летнее время кочегаром на барже, перевозили различные грузы по реке. В семье было 8 детей, трое из них умерли в младенчестве.

В годы войны Лидия, вместе со своими подружками, была мобилизована в рыболовецкую бригаду и уехала на Север, в Булунский район. Летом добывали рыбу и сдавали в засолочный цех, зимой чинили сети, неводы.

В том же в Булунском районе Лидия познакомилась с будущим мужем. Муж был родом из Чурапчи, работал заведующим торговой точкой. Там они прожили до 1948 года, родили двоих детей. Осенью 1948 года всей семьей вернулись в Якутск, где устроилась работать няней в детском саду. В 1951 году переехали в с. Батамай, работали на звероферме, Лида работала сначала уборщицей, затем поваром, муж работал бухгалтером.

Лида не боялась работы, она бралась за любой труд, начиная с уборщицы, фасовщицы, затем выучилась на кассира-контролера и работала до выхода на пенсию, в системе Горпищеторга.

Лидия Терентьевна награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», отмечена почетными знаками, благодарностями, грамотами, имеет юбилейные медали.

Лидия Терентьевна живет в семье младшего сына: имеет 3 внуков, 9 правнуков: одна проживает на Украине, одна в Санкт-Петербурге, четверо правнуков живут в Саратове и трое правнуков живут в городе Якутске.