100-летний ДК в якутском селе получил новый дом

В якутском селе Тасагар Вилюйского района в рамках национального проекта «Культура» открыли новый Дом культуры. Дом народного творчества «Эйгэ», как он полностью называется, стал главным подарком для жителей села к Новому году.

Открыл новый ДК министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий Куприянов, который подчеркнул, что республика в числе немногих регионов страны регулярно вводит новые крупные объекты культуры.

— Национальный проект «Культура» по большому счету решает глобальную задачу – укрепление села. Видя, как рады жители Тасагара новому объекту, который объединяет в себе большой зал со сценой и профессиональным оборудованием, библиотеку, музей, залы для работы творческих кружков, есть четкое понимание, что те задачи, которые ставил перед нами Президент нашей страны Владимир Путин, давая старт национальным проектам, выполняются. Есть планы на 2023 год. Центр культурного развития в Нижнем Бестяхе обретет формы и будет готов к тому, чтобы в 2024 году открыться. Мы начнем строительство двух ДК в сельской местности – Толон в Чурапчинском улусе и Крестях в Сунтарском улусе. В следующем году введем ДК в с.Тымпы Вилюйского района и с.Кемпендяй Сунтарского улуса. Также в рамках региональной части национального проекта «Культура» будут вводиться ДК в с.Черкех Таттинского улуса и Харбалах Вилюйского улуса, начатые в год 100-летия республики на родине основателей государственности, — рассказал министр.

В качестве подарка жителям села министр культуры Якутии Юрий Куприянов вручил директору ДК Клавдии Петровой сертификат на 100 тыс рублей на пошив костюмов и реквизита для коллективов, а также сертификат на 1 млн рублей на установку в ДК кинопроектора, разработанного резидентом технопарка «Якутия» ООО «Экстра Синема». Таким образом жители села смогут в своем ДК также посещать кинопоказы.

Строительство Дом культуры в селе Тасагар начато в 2020 году. В рамках национального проекта «Культура» на завершение строительства финансирование в 2022 году составило 99,20 млн. руб., из которых федеральное — 16,69 млн. руб, республиканское — 82,51 млн. руб. Проектировщик – ООО «Стройтехпроект». Общая площадь — 751,02 кв.м. По проекту новом здании ДНТ «Эйгэ» имеется библиотека, музей, компьютерный зал (Коворкинг центр), хореографический зал, музей наслега и большой зал на 150 посадочных мест.

Министр отметил, что открывшийся ДК с. Тасагар имеет вековую историю. Еще в 1921-1292 учебном году в с. Тасагар по инициативе учителя начальной школы Антония Софроновича Семенова была открыта первая изба-читальня, ставшая первым местом проведения культурных событий села.

— Символично, что именно в год столетия образования Республики Саха (Якутия) и столетия Дома культуры села для жителей было открыто новое здание. Уверен, что новое здание поможет жителям села, подрастающему поколение наиболее ярко проявить все сви таланты на благо родной республики, родной страны, — заключил министр.

В Доме народного творчества «Эйгэ» с. Тасагар организована работа 15 клубных формирований, из них четыре кружка для детей и пять молодежных, также здесь работает народный театр сатиры и юмора «Эгэлгэ». Всего в кружковых формированиях занимаются 135 участников. Самодеятельные творческие коллективы принимают активное участие в республиканских, всероссийских конкурсах и фестивалях, становились лауреатами и дипломантами конкурсов: II республиканский конкурс «Таланты Земли Олонхо», V республиканском фольклорном конкурсе «Алаас о5олоро», Республиканский конкурс «Кылыһах алыптаах түһүлгэтэ», Республиканский фестиваль «По истокам традиций», IX международный фестиваль «Бриллиантовые нотки», Республиканский онлайн конкурс «Ча5аарар чаабы чабыр5ах, чуопчаарар чуо чабыр5ах», VI заочный международный фольклорный фестиваль «Зов Земли Олоӊхо», Всероссийский фестиваль — конкурс «Folk-ART» и др.

Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я)