100-летию ЯАССР будет посвящена монета

К 100-летию образования Якутской АССР и 390-летия вхождения Якутии в состав Российского государство Центральный банк выпустит памятную серебряную монету номиналом 3 рубля. Монету можно будет приобрести в 2022 году в банках, передает ЯСИА.

Работа по выпуску памятной монеты началась еще в 2018 году министерством по внешним связям и делам народов республики, основным координатором по подготовке и празднованию 100-летия образования Якутской АССР «Конгресс-центр Якутия» совместно с Центральным банком Российской Федерации.

Одобренный главой республики Айсеном Николаевым макет дизайна монеты разработал специалисты Арктического государственного института культуры и искусств, а доработали его художники «Гознака» с учетом технических требований к памятным монетам Банка России.