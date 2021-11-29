100-летие профсоюзов Якутии: юбилейное собрание актива

26 ноября в режиме видеоконференц-связи состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летию профсоюзов Якутии и Дню профсоюзного работника в Республике Саха (Якутия). В юбилейном мероприятии профсоюзов республики приняли участие заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь, секретарь ФНПР — представитель ФНПР в Дальневосточном федеральном округе Максим Саенко, все лидеры отраслевых профсоюзов республики, руководитель Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства республики Афанасий Владимиров, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) республики Алексей Еремеев. Кроме того, по видеосвязи участников торжественного собрания поздравили коллеги из регионов Дальнего Востока, а также социальные партнеры Федерации профсоюзов – руководители министерств, предприятий республики.

Выступающие выразили благодарность за конструктивное сотрудничество в рамках социального партнерства, содействие в решении вопросов повышения качества жизни и условий труда работников. Теплые слова благодарности адресованы профсоюзным активистам, благодаря активной жизненной позиции, неравнодушию и целеустремленности которых оказывается огромная помощь в деле взаимопонимания работодателей и трудящихся, сплочения коллективов.

В юбилейный день лучшие профсоюзные активисты отмечены профсоюзными, государственными наградами. В этот день Федерация профсоюзов Якутии награждена Почетным дипломом Федерации Независимых профсоюзов России – одной из самых высоких наград в профсоюзной среде страны.

Нагрудными знаками ФНПР «За содружество» награждены генеральный директор акционерного общества «Водоканал» Анатолий Кырджагасов и главный врач Якутского республиканского психоневрологического диспансера Олег Припузов. Данная высокая награда вручается руководителям организаций, предприятий за большой вклад в развитие социального партнерства, плодотворное сотрудничество с профсоюзной организацией.

За активную работу по защите трудовых прав и социально-экономических интересов трудящихся Почетным дипломом Федерации Независимых Профсоюзов России награждена первичная профсоюзная организация авиакомпании «Полярные авиалинии» (председатель ППО Олег Черешнев).

Грамотой Главы Республики Саха (Якутия) отмечена руководитель финансово-ревизионного отдела Федерации профсоюзов Якутии Светлана Колеватова. Знаками отличия «Гражданская доблесть» награждены профсоюзные лидеры Анастасия Самсонова и Анатлолий Чекин.

Состоялось также награждение победителей профсоюзных конкурсов — традиционного конкурса среди первичных профсоюзных организаций на присуждение звания «Лауреата Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) имени С.Н. Маркина», а также конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия)».

Звание «Лауреат Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) им. С.Н.Маркина» среди первичных профсоюзных организаций непроизводственной сферы присуждено ППО Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РС(Я) — председатель первичной профсоюзной организации Мекумянова Полина Петровна. Звание «Лауреат Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) им. С.Н.Маркина» среди первичных профсоюзных организаций производственной сферы присуждается первичной профсоюзной организации Якутской ТЭЦ ПАО «Якутскэнерго», председатель первичной профсоюзной организации Пинюгина Марина Валерьевна. Лауреатам присваивается звание, вручается диплом и денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей.

Еще одним знаменательным моментом юбилейного мероприятия стала презентация Книги Почета профсоюзов Якутии. В год столетия профсоюзов нашей республики восстановлена профсоюзная традиция по внесению в Книгу Почета профсоюзных лидеров и активистов, внесших значительный вклад в дело развития профсоюзного движения Якутии. Первыми профсоюзными лидерами, внесенными в данную книгу стали 6 человек – лидеры отраслевых республиканских профсоюзных организаций.