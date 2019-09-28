100-летие поэта Леонида Попова отметили выставкой и видеоуроком

27 сентября, в День государственности Республики Саха (Якутия) в Музее музыки и фольклора народов Якутии состоялось мероприятие «Илиибэр эн илиин баар курдук…», посвященное 100-летию выдающегося писателя, публициста, народного поэта Якутии Л.А. Попова.

В рамках интегрированного урока, используя видеоурок «Илиибэр эн илиин баар курдук…», созданный специалистами Музея музыки и фольклора народов Якутии, учитель якутского языка и литературы Лариса Васильевна АРГУНОВА познакомила учащихся 8 «а» класса Мюрюнской средней общеобразовательной школы №1 им. Г.В.Егорова с творчеством выдающегося писателя Якутии Л.А. Попова. А одноименная выставка из экспонатов фонда музея и книг Центра детей и юношества национальной библиотеки РС(Я) помогли учителю раскрыть жизнь и творчество поэта-песенника Леонида Андреевича Попова.

Также школьники услышали знаменитую песню «Илиибэр эн илиин баар курдук» в исполнении солистки Государственного театра оперы и балета Анны ДЬЯЧКОВСКОЙ, узнали про родословную поэта из уст сына Андрея Леонидовича и племянницы поэта Изабеллы Ильиничны ПОПОВОЙ, познакомились с автором Государственного гимна Якутии Кириллом Афанасьевичем ГЕРАСИМОВЫМ, а поэт Николай Егорович ВИНОКУРОВ — УРСУН рассказал им про книги Леонида Попова. В этот торжественный вечер поэт и журналист Иван Николаевич НИКОЛАЕВ — УХХАН подарил нашему музею уникальную аудио-запись с интервью с поэтом.

Это был первый опыт и учителя, и учеников и нас, музейщиков.

Мероприятие организовано: ГБУ РС(Я) «Музей музыки и фольклора народов Якутии» совместно с Центром детей и юношества национальной библиотеки РС(Я), а также МБОУ «Мюрюнская средняя общеобразовательная школа №1 им.Г.В.Егорова» из Усть-Алданского района.

Место проведения: ул. Кирова 31, (3 этаж), Музей музыки и фольклора народов Якутии, конт.тел.: 8(4112) 35-38-84

Выставка работает с 27 сентября по 07 октября 2019г. с 10ч до 18ч. ежедневно.

Будем рады видеть всех!

СПРАВКА: Л.А. Попов родился 14 августа 1919 года в Арылахском наслеге Сунтарского улуса. Окончил Якутский педагогический института и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького.

Первые произведения Попова были напечатаны в 1937 году. Отдельным изданием сборник его стихов о Великой Отечественной войне «Күүтэбин көрсүһэр күннэри» (Жду дней встречи) впервые вышел в 1943 году. Перу Попова принадлежат поэтические сборники «Истиҥ сүрэхтэн» (От всего сердца), «Хоптолор» (Чайки), «Хаамыах халыҥ хаарынан» (Идём по снежной целине). Наибольшую известность получили поэма Попова «Ырыа буолбут олох» (Жизнь, ставшая песней; о Герое Советского Союза Ф. К. Попове) и поэма «Мин республикабар» (Моей республике). Добытчикам алмазов посвящена пьеса Попова «Түбүктээх сынньалаҥ» (Беспокойный отдых).

За годы его творчества выпущено более 30 книг на русском и якутском языках: писал стихи, поэмы, очерки, рассказы, повести, романы (рассказы «Таежные тропы», повесть «Кюндэли», ро­маны «Тогой Сэлэ» и «Земля Мэйи» и др.). Многие произведения Л.А. Попова переведены на русский язык, а также на языки народов СССР.

Им переведены на якутский язык “Повесть о настоящем человеке” Б. Полевого, “Тарас Бульба” Н. Гоголя и роман “Молодая гвардия” А. Фадеева.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, “Знак Почета”, медалями.