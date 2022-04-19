100-летие писателя Софрона Данилова: возложение цветов

Министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов 19 апреля принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику писателям Семену и Софрону Даниловым. Мероприятие было приурочено к 100-летию народного писателя Якутии Софрона Петровича Данилова.

Софрон Данилов родился 19 апреля 1922 года, работал журналистом, педагогом, возглавлял Союз писателей Якутской АССР. В день рождения этого выдающегося писателя отдать дань уважения его таланту и наследию пришли Государственный советник, режиссер Андрей Борисов, министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, председатель Союза писателей Якутии Наталья Харлампьева, писатели, уроженцы Горного улуса – земляки писателя, потомки автора, горожане.

Особую благодарность администрации Горного улуса и Союзу писателей за совместную работу по установке памятника братьям Даниловым выразил министр культуры Юрий Куприянов, отметив, что сегодня памятник является украшением Якутска и местом встречи для писателей, молодежи.

— Праздничное мероприятие сегодня проходит по решению главы Якутии Айсена Николаева. Искренне поздравляю каждого со 100-летним юбилеем известного поэта Софрона Данилова. По данным Национальной библиотеки его бессмертный роман «Пока бьется сердце» ежегодно читает более 5 тысяч человек, он входит в ТОП-5 самых читаемых книг Якутии. Образы его героев, рожденные в 1967 году, к примеру, учителя Сергея Аласова, до сих пор служат для нас достойными примерами стойкости духа и стремления к счастливому будущему. Творения Софрона Петровича бессмертны, и переживут не одно столетие, — отметил министр.

Софрон Данилов (1922-1993) — видный общественный, политический деятель Якутии, заслуженный работник культуры РФ, депутат Верховного Совета ЯАССР X и XI созывов, народный писатель Якутии, лауреат Государственной премии РСФСР имени М. Горького, Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени П.А. Ойунского, премии Союза писателей СССР и КГБ СССР, премии комсомола Якутии. Его брат — Семен Данилов (1917-1978) — народный поэт Якутии, лауреат Государственной премии РСФСР имени М. Горького, заслуженный деятель искусств Польской Народной Республики, член союза писателей СССР и Якутской АССР.