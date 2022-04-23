В канун знаменательного юбилея республики во всех отраслях и сферах деятельности подводят определенный итог их столетнего пути. Не стало исключением и музыкальное искусство, являющееся частью общего социально-культурного процесса. Музыковед, кандидат искусствоведения Татьяна Павлова-Борисова в рамках «Музыкальной гостиной», прошедшей на днях в Историческом зале Национальной библиотеки РС (Я) провела круглый стол «100 лет якутской музыки: история, современное состояние и перспективы развития», куда пригласила ведущих молодых музыкантов, уже успевших получить известность в Якутии а также за её пределами — кларнетистку Ирину Догуеву, виолончелистку Надежду Иванову, дирижера Максима Ноговицына, скрипачку Екатерину Рахимову, пианиста Сергея Лебедева, джазмена Егора Ефимова, композиторов Николая Михеева, Никифора Яковлева и других — обсудить пути развития якутской музыки.

Выпускники и учащиеся ВШМ РС (Я) и ДШИ №2 исполнили музыку якутских композиторов Марка Жиркова, Гранта Григоряна, Германа Комракова, Николая Берестова, Захара Степанова, Владимира Ксенофонтова, Полины Ивановой, Кирилла Герасимова, Николая Михеева, Никифора Яковлева и т.п. Автор и ведущая проекта Татьяна Павлова-Борисова для создания целостной картины развития якутской музыки продемонстрировала архивные фото- и видеоматериалы, рассказала об этапах становления якутской профессиональной музыкальной культуры, чтобы молодые музыканты чувствовали себя частью единого музыкально-исторического процесса, в котором они начинают играть заметную роль. Наследие, доставшееся им от старшего поколения музыкантов — композиторов, дирижеров, хормейстеров, певцов, инструменталистов — должно осмысливаться с позиций нового времени, как фундамент современного и будущего творчества.

Учителя и преподаватели ДШИ и ДМШ РС(Я), присутствовавшие на данном мероприятии, высоко его оценили, как и недавнюю встречу, посвященную 130-летию первого якутского композитора Марка Жиркове, потому что о якутской музыке , ее деятелях, достижениях якутской музыкальной культуры, ее истории надо говорить чаще — и особенно подрастающему поколению.