100 лет празднует учительница из якутского села

Ветерану педагогического труда, отличнику народного просвещения РСФСР, Учителю учителей республики, почетному ветерану системы образования Матрене Гоголевой из Усть-Алданского района исполнилось 100 лет, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Матрена Семеновна родилась 15 января 1922 года в Бэрт-Усовском наслеге. Окончила Орто-Эбэнскую семилетнюю школу в 1938 году. Во время Великой Отечественной войны училась в Якутском педагогическом училище, а в августе 1942 года начала работать учителем в Хоринской начальной школе. Была воспитателем в детском саду для детей красноармейцев, учителем Тандинской школы, а в Мюрюнской школе проработала учителем начальных классов 42 года.

Ветеран с 2002 года является главой педагогической династии Слепцовых. Двое из четверых детей Матрены Семеновны и Алексея Николаевича – учителя с 43-летним стажем, ветерана ВОВ –избрали профессию учителя. Также работу в сфере образования продолжили и другие потомки супругов.

Многолетний плодотворный труд Матрены Гоголевой отмечен наградами министерства просвещения ЯАССР, юбилейными медалями и ведомственными наградами «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-45 годжов», «За трудовое отличие», «Отличник народного просвещения», «Почетный старейшина Якутии», «Ытык Субэ», «Учитель учителей Якутии», «Почетный ветеран системы образования Якутии».

Сейчас Матрена Семеновна имеет больше 40 внуков, правнуков, праправнуков. В день векового юбилея ее наградили званием «Почетный гражданин Усть-Алданского района», знаком долгожителя «Үйэ саас», а также передали письмо от президента РФ Владимира Путина.