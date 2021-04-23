100 лет назад появилась газета на якутском языке

Заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников в режиме видеоконференцсвязи провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию выхода первой официальной газеты на якутском языке.

28 декабря 1921 года вышел первый номер газеты «Манчаары», с которой началась биография государственной газеты на якутском языке. В целях сохранения исторической преемственности развития якутской журналистики, с учетом продолжения республиканской газетой «Саха сирэ», а также народной газетой «Кыым» лучших традиций, заложенных коллективами газет, выходивших на якутском языке, принято решение о включении в план основных республиканских мероприятий на 2021 год — 100-летие выхода первой государственной газеты на якутском языке. Распоряжением главы РС Я) Айсена Николаева 17 марта 2021 года № 90-РГ утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий.

Об организации и проведении 100-летия со дня выхода первой официальной газеты на якутском языке проинформировал министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Анатолий Семенов.

Проектом плана мероприятий в течение текущего года предусмотрены создание цикла телепередач, статей в официальных СМИ, телефильма, выставок, издание книги, проведение тематических пресс-конференций, круглых столов, научно-практической конференции, мероприятий в режиме ВКС по обсуждению перспектив развития национальной печати с представителями других регионов страны, концертов, десанта ветеранов-журналистов республиканских СМИ в Музей государственности в с. Хатырык Намского улуса. Основное праздничное мероприятие намечается провести в июле, приурочив ко Дню национальной печати. Планируется проведение XI Межрегиональной выставки-ярмарки «Печатный двор Якутии-2021» с участием представителей из регионов ДФО. Программа юбилейных мероприятий завершится торжественным вечером в декабре текущего года.

Подводя итоги обсуждения, вице-премьер Сергей Местников отметил, что в республике 100-летие выхода первой официальной газеты на якутском языке отмечают для консолидации всех печатных средств массовой информации и призвал всех объединить усилия для проведения мероприятий на высоком уровне. Вице-премьер поручил утвердить план мероприятий с учетом предложений, озвученных на совещании.