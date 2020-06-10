100 лет — финансовому органу города Якутска
10 июня 2020 года отмечается 100-летний юбилей со дня образования финансового органа города Якутска. 10 июня 1920 года был создан уездный финансовый отдел в городе Якутске.
31 декабря 1918 г. Постановлением Совнаркома РСФСР было утверждено Положение об организации финансовых отделов губернских и уездных исполкомов. На основании первых декретов пролетарского государства проводилась коренная перестройка финансовой и налоговой политики, начиная с реорганизации старого финансового и налогового аппаратов. После национализации банков и ликвидации казенных палат и института податных инспекторов управление финансами было возложено на местах на губернские и уездные финотделы.
Согласно положению 1918 года проводилось объединение на местах как общегосударственного, так и местного налогового и сметного дела, вводилось единство кассы и сосредоточение в едином органе общего наблюдения за деятельностью двух параллельных финансовых органов. Одного – в лице прежних, подлежащих реорганизации финансовых учреждений, обслуживающих исключительно государственный бюджет. Другого – в лице финансовых отделов уездных и губернских исполкомов, взявших на себя контроль за деятельностью прежнего бюрократического аппарата и финансовое дело бывших земских и городских самоуправлений.
Постановлением Якутского районного революционного комитета от 10 июня 1920 г. был создан Уездный финансовый отдел в городе Якутске. Заведующим назначен Вячеслав Викентьевич Бялыницкий-Бируля , которому поручено совместно с инструкторами Иркутского губернского финансового отдела приступить к срочной организации отдела. 11 июня 1920 года последовал приказ председателя районного революционного комитета Максима Аммосова о назначении Вячеслава Белыницкого-Бируля заведующим уездным финансовым отделом райревкома. 14 июля 1920 года райревком утвердил штат уездного финотдела. Постановлением Иркутского губернского революционного комитета от 13 августа 1920 года № 156 утвержден штат Якутского уездного финансового отдела в количестве 76 единиц, укомплектованный по состоянию на 21 июля 1920 года в составе 68 единиц.
За 100 лет структура и подчиненность финансового органа неоднократно менялась. До 30-х годов Якутский Уездный финансовый отдел не был самостоятельным органом, финансовое обеспечение и инспектора по городу Якутску находилось при Наркомфине.
В 1983 году, в связи с увеличением численности постоянного населения в городе Якутске, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 апреля 1983 года были образованы Октябрьский и Ярославский районы. В каждом районе образованы финансовые отделы и общий сводный отдел был при Якутском горисполкоме.
В 1990 году работники отдела госдоходов Якутского горфинотдела перешли в налоговые органы республики и города, в связи с образованием госналогслужбы РСФСР. Начислением и сбором налогов с организаций и физических лиц стали заниматься налоговые органы.
В 2001 году финансовый орган столицы преобразован в Финансово-казначейское управление Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по городу Якутску.
Последние изменения произошли в 2013 году, когда Финансово-казначейское управление Якутска было ликвидировано распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 29 августа 2013 года № 747-РП.
С 1 января 2014 года создан и ныне функционирует финансовый орган местной администрации ГО «город Якутск» — Департамент финансов Окружной администрации города Якутска. Основными целями деятельности департамента являются формирование, утверждение, исполнение бюджета города и контроль за его исполнением. А также эффективное управление муниципальными финансами, направленное на повышение результативности бюджетных расходов для обеспечения социально-экономического развития города. В настоящее время структура Департамента финансов состоит из 38 штатных единиц.
В 2017 году Департамент финансов Окружной администрации города Якутска удостоен диплома «За высокое качество планирования и исполнения бюджета» 10-го Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере управления финансами».
В современных условиях основными задачами финансового органа городского округа «город Якутск» — Департамента финансов Окружной администрации города Якутска являются:
- обеспечение роста доходной базы местного бюджета за счет укрепления и развития доходного потенциала;
- проведение политики сдерживания роста бюджетных расходов при безусловном исполнении законодательно установленных публично-нормативных и иных социально значимых обязательств;
- повышение эффективности бюджетных расходов и устойчивости бюджета за счет выявления и сокращения неэффективных затрат;
- реализация взвешенной долговой политики городского округа «город Якутск» в целях повышения ее эффективности;
- повышение прозрачности и открытости управления муниципальными финансами.
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