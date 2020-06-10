100 лет — финансовому органу города Якутска

10 июня 2020 года отмечается 100-летний юбилей со дня образования финансового органа города Якутска. 10 июня 1920 года был создан уездный финансовый отдел в городе Якутске.

31 декабря 1918 г. Постановлением Совнаркома РСФСР было утверждено Положение об организации финансовых отделов губернских и уездных исполкомов. На основании первых декретов пролетарского государства проводилась коренная перестройка финансовой и налоговой политики, начиная с реорганизации старого финансового и налогового аппаратов. После национализации банков и ликвидации казенных палат и института податных инспекторов управление финансами было возложено на местах на губернские и уездные финотделы.

Согласно положению 1918 года проводилось объединение на местах как общегосударственного, так и местного налогового и сметного дела, вводилось единство кассы и сосредоточение в едином органе общего наблюдения за деятельностью двух параллельных финансовых органов. Одного – в лице прежних, подлежащих реорганизации финансовых учреждений, обслуживающих исключительно государственный бюджет. Другого – в лице финансовых отделов уездных и губернских исполкомов, взявших на себя контроль за деятельностью прежнего бюрократического аппарата и финансовое дело бывших земских и городских самоуправлений.

Постановлением Якутского районного революционного комитета от 10 июня 1920 г. был создан Уездный финансовый отдел в городе Якутске. Заведующим назначен Вячеслав Викентьевич Бялыницкий-Бируля , которому поручено совместно с инструкторами Иркутского губернского финансового отдела приступить к срочной организации отдела. 11 июня 1920 года последовал приказ председателя районного революционного комитета Максима Аммосова о назначении Вячеслава Белыницкого-Бируля заведующим уездным финансовым отделом райревкома. 14 июля 1920 года райревком утвердил штат уездного финотдела. Постановлением Иркутского губернского революционного комитета от 13 августа 1920 года № 156 утвержден штат Якутского уездного финансового отдела в количестве 76 единиц, укомплектованный по состоянию на 21 июля 1920 года в составе 68 единиц.

За 100 лет структура и подчиненность финансового органа неоднократно менялась. До 30-х годов Якутский Уездный финансовый отдел не был самостоятельным органом, финансовое обеспечение и инспектора по городу Якутску находилось при Наркомфине.

В 1983 году, в связи с увеличением численности постоянного населения в городе Якутске, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 апреля 1983 года были образованы Октябрьский и Ярославский районы. В каждом районе образованы финансовые отделы и общий сводный отдел был при Якутском горисполкоме.

В 1990 году работники отдела госдоходов Якутского горфинотдела перешли в налоговые органы республики и города, в связи с образованием госналогслужбы РСФСР. Начислением и сбором налогов с организаций и физических лиц стали заниматься налоговые органы.



В 2001 году финансовый орган столицы преобразован в Финансово-казначейское управление Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по городу Якутску.

Последние изменения произошли в 2013 году, когда Финансово-казначейское управление Якутска было ликвидировано распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 29 августа 2013 года № 747-РП.

С 1 января 2014 года создан и ныне функционирует финансовый орган местной администрации ГО «город Якутск» — Департамент финансов Окружной администрации города Якутска. Основными целями деятельности департамента являются формирование, утверждение, исполнение бюджета города и контроль за его исполнением. А также эффективное управление муниципальными финансами, направленное на повышение результативности бюджетных расходов для обеспечения социально-экономического развития города. В настоящее время структура Департамента финансов состоит из 38 штатных единиц.

В 2017 году Департамент финансов Окружной администрации города Якутска удостоен диплома «За высокое качество планирования и исполнения бюджета» 10-го Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере управления финансами».

В современных условиях основными задачами финансового органа городского округа «город Якутск» — Департамента финансов Окружной администрации города Якутска являются: