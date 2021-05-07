К празднованию 100-летия Якутской АССР в 2020 году по инициативе главы региона Айсена НИКОЛАЕВА и руководства компании АЛРОСА в республике реализуется совместный проект «100 именных алмазов к 100-летию государственности Якутии». Так, в 2020 году имена 21 Героя Советского Союза, призванных на фронты Великой Отечественной войны из Якутии, были увековечены крупными алмазами, добытыми АЛРОСА на территории республики, к 9 мая – Дню победы.

Символично, что увековечивание имен якутян – Героев Советского Союза в добытых в Якутии алмазах проходило в Год памяти и Славы, в честь 75-летия Великой Победы и в Год патриотизма в Республике Саха (Якутия). За годы войны на фронт были призваны около 62 тыс. жителей Якутии. Они принимали участие в обороне Москвы и Ленинграда, в битвах за Сталинград, на Курской дуге, в освобождении оккупированных немецкими войсками стран Европы, окончательном разгроме фашистской Германии. Воины из Якутии были представлены во всех родах войск. Многие отличились в боях, но особенно отличились наши меткие стрелки. О них многое рассказывали из уст в уста, рождая легенды и героев своего времени.

Всего до 2022 года компания присвоит имена 100 известных якутян добытым на территории республики уникальным алмазам массой более 50 карат.

Традиции, заложившие основу проекту

В прошлые годы компанией уже были увековечены в алмазах имена четырех героев Великой Отечественной войны из Якутии. Это результат давней традиции – присвоение имени факту находки крупных алмазов, найденных в Якутии. И имена этих героев хорошо известны жителям Якутии: «Снайпер Охлопков» (1969 г.), «Герой Попов» (1993 г.), «Герой Степанов» (1995 г.) и «Герой Советского Союза Н.А. Кондаков» (2005 г.).

Так, для увековечения памяти своего отважного земляка, Героя Советского Союза, сержанта, прославленного мастера дуэлей с противниками, уничтожившего 429 немецко-фашистских солдат и офицеров, получившего 12 ранений и контузий, в Якутии через год после его смерти – 4 августа 1969 года алмазу весом в 34,95 карата было дано имя «Снайпер Охлопков». Федор Матвеевич Охлопков – легендарный якутский снайпер, занимавший 12 почетное место в списке самых метких стрелком Великой Отечественной войны. Он стал первым Героем Советского Союза, чьим именем был назван алмаз.

29 мая 1990 года имя героя Советского Союза, старшего сержанта пешей разведки, в мирное время шахтера, экскаваторщика в карьере трубки «Мир» Владимира Акимовича Колбунова было присвоено алмазу в 76,15 карат.

В 1993 году в честь первого Героя Советского Союза из народа саха Федора Кузьмича Попова – стрелка 3-й стрелковой роты 467-го стрелкового полка Центрального фронта, который одним из первых переправился через ледяную воду реки Днепр в октябре под градом вражеских пуль и ценой своей жизни, сражаясь в рукопашном бою с врагами, удерживал плацдарм до тех пор, пока другие стрелковые подразделения полка смогли переплыть реку, также был назван крупный драгоценный кристалл.

В 1995 году имя еще одного Героя якутянина, пулеметчика Николая Саввича Степанова было увековечено в названии еще одного крупного природного диаманта. В 2005 году одной из уникальных драгоценных находок, добытых в Якутии было присвоено имя Героя ВОВ, командира огневого взвода, журналиста Николая Алексеевича Кондакова.

Герои Советского Союза

В январе 2020 года приказом генерального директора АЛРОСА Сергея Иванова в рамках совместного с республикой проекта «100 именных алмазов к 100-летию государственности Якутии» алмазу массой 76,64 карата присвоено имя якутянина – Героя Советского Союза Сергея Александровича Асямова. Алмаз добыт на месторождении трубки «Заполярная». Это прозрачный желтый кристалл ряда октаэдр – ромбододекаэдр.

Асямов Сергей Александрович родился в г. Красноярске в 1907 году в семье рабочего, окончил Ейское военно-морское авиационное училище, стал летчиком-инструктором. С 1933 г. – летчик ГВФ, с 1935 г. – летчик Ленской авиационной группы Главсевморпути. Призван в армию в 1941 г. Якутским горвоенкоматом. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 г., командир корабля 746-го авиационного полка 3-й авиационной дивизии дальнего действия. К январю 1942 г. совершил 48 боевых вылетов. Его экипаж сбросил на врага 100 тонн бомб, причинив ему большой урон в живой силе и технике, разбросал над территорией, занятой противником, свыше 3 млн листовок.

Погиб Сергей Александрович 29 апреля 1942 г. при выполнении очередного боевого задания в результате авиационной катастрофы. Звание Героя Советского Союза присвоено 20 июня 1942 г., посмертно. Награжден орденами Ленина, Красного знамени, медалью. Имя Героя носит бухта о. Петра в море Лаптевых и улица в р.п. Зырянка Верхнеколымского улуса РС(Я).

А крупный ювелирный алмаз, добытый на месторождении трубки «Юбилейная», получил имя Героя Советского Союза Семена Васильевича Достовалова. Прозрачный кристалл с желтоватым оттенком переходной формы октаэдр-ромбододекаэдр имеет вес 55, 26 карата.

Семен Васильевич Достовалов до войны работал горняком на золотодобывающих приисках Алдана. В ряды Советской Армии призван в апреле 1942 года Алданским районным военкоматом. Рядовой, пулеметчик 900-го горнострелкового полка 242-й горнострелковой дивизии 1-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Кавказа, города-героя Севастополя, Украины, Польши.

Пулеметчик Семен Достовалов проявил героизм, мужество и отвагу 22-24 сентября 1944 года на границе Польши и Чехословакии в районе населенного пункта Ясель и горы Кичера, когда 1-я гвардейская армия прорывалась через Дуклинский перевал на помощь восставшей против оккупантов Чехословакии. Его пулеметный расчет продвигался в авангарде, уничтожая живую силу и технику противника. Только в бою 24 сентября он вместе с расчетом уничтожил до 60 гитлеровцев, отбил 3 противотанковых орудия, захваченных врагом. В этом бою пал смертью храбрых.

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года. Посмертно. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, медалью. Именем Героя названы улицы в городах Алдан и Нерчинск, памятник установлен в Нерчинске.

Так, в дальнейшем алмазам были присвоены имена М.С. Жадейкина, М.М. Космачева, К.К. Красноярова, Г.Д. Кузнецова, Д.В. Лонгинова, М.В. Лорина, А.А. Миронова, В.В. Павлова, И.П. Папышева, Е.Д. Парахина, В.В. Сапожникова, И.Н. Симакова, М.М. Стрекаловского, В.Н. Стрельцова, М.П. Теплякова, Н.Н. Чусовского, Г.И. Шавкунова, И.Г. Шаманова.

Память, передаваемая из поколения в поколение

Сертификаты о присвоении наименований фактам извлечения 25 крупных алмазов в честь Героев Советского Союза, призванных на Великую Отечественную войну из Якутии, были вручены Главе Республики Саха (Якутия) Айсену Николаеву Генеральным директором – председателем правления АЛРОСА Сергеем Ивановым 12 сентября 2020 года.

Так, Сергей Иванов отметил, что компания поддерживает традицию давать имена уникальным якутским алмазам с 1959 года. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, проходящего в Якутии под эгидой Года патриотизма, 20 добытым крупным алмазам были даны имена якутян – Героев Советского Союза, еще 5 драгоценных камней были названы в предыдущие годы.

«Воинский и трудовой подвиг старших поколений дает нам силы преодолевать все трудности. В их несгибаемой воле, в их любви к Родине мы черпаем уверенность и вдохновение. Нам всегда надо помнить – мы, россияне, потомки героев, их продолжение. И наша с вами обязанность, ответственность перед ними – продолжать развивать родную республику и страну», — сказал тогда глава региона Айсен Николаев.

Айсен Николаев в своем выступлении отметил, что это «замечательное событие, свидетелями которого мы становимся, стало возможным благодаря добрым отношениям между АК «АЛРОСА» и Правительством республики». Глава региона рассказал, что предложил Сергею Сергеевичу Иванову этот проект, чтобы к 100-летию республики 100 крупных алмазов, добытых здесь, на территории, где работает компания, были присвоены 100 выдающимся якутянам. Это предложение было поддержано. В год 75-летия Великой Победы было решено все алмазы по этой программе присваивать якутянам – Героям Советского Союза. Он поблагодарил компанию и лично Сергея Иванова за поддержку, дав высокую оценку участия АЛРОСА в патриотическом проекте «100 именных алмазов к 100-летию государственности Якутии» и сообщил, что реплики (копии) алмазов будут переданы в музеи районов республики, откуда родом Герои и откуда они уходили на фронт.

«Родина АЛРОСА – Якутия, наша компания всегда с большим уважением и почтением относится к истории республики. Мы чтим память выдающихся представителей ее многонационального народа – тех, кто внес вклад в становление и развитие современной Якутии. Поэтому мы были рады поддержать инициативу Айсена Сергеевича, который предложил к 100-летию республики присвоить имена известных якутян 100 алмазам, найденным на территории региона.

Мы гордимся тем, что алмазодобывающую отрасль нашей страны создавали в том числе фронтовики, Герои Советского Союза Владимир Акимович Колбунов и Виктор Михайлович Кузьмин. Еще четверо фронтовиков за свой героический труд были удостоены высокого звания Героев Социалистического Труда. Многие другие ветераны, работавшие в АЛРОСА, также были отмечены высокими государственными наградами за трудовые успехи в мирное время. Слово «алмаз» на греческом означает «несокрушимый». Он может существовать вечно. И очень символично, что в именных алмазах мы сохраняем память о великих якутянах – Героях Советского Союза, выдающихся государственных и общественных деятелях республики. Пусть эта память передается из поколения в поколение и живет вечно», — сказал на вручении Сергей Иванов.

В прошлом году АЛРОСА также изготовила реплики – точные копии именных алмазов, которые были переданы Главе Якутии в рамках мероприятий по завершению Года Памяти и Славы в РФ и Года патриотизма в РС(Я). Открытие специальной экспозиции с репликами алмазов, названных в честь воинов-якутян планируется в 2022 году в Государственном историческом музее имени Емельяна Ярославского в Якутске. В последующем, как отметил Глава республики, алмазы будут храниться в улусных музеях, откуда ушли на фронт Герои.

Герои Социалистического Труда

В начале января 2021 года, первый крупный алмаз весом 60,35 карат, добытый АЛРОСА, в рамках проекта «100 именных алмазов к 100-летию государственности Якутии» был назван в честь Героя Социалистического Труда Василия Кладкина.

«Крупный алмаз весом 60,35 карат, добытый “Алроса” на месторождении трубки “Юбилейная”, назван в честь Героя Социалистического Труда Кладкина Василия Михайловича. Сегодня, 10 января, Василию Кладкину исполнилось бы 90 лет», — говорилось в сообщении.

Василий Кладкин родился в 1931 году в Чурапчинском районе. Более 28 лет руководил совхозом «Томпонский», который стал в то время одним из передовых в республике. В его хозяйстве впервые в оленеводческой практике в промышленном масштабе были применены новые методики и технологии, значительно укрепилась материально-техническая база оленеводства. За выдающиеся достижения Кладкину были присвоены звания Героя Социалистического Труда, заслуженного работника народного хозяйства ЯАССР, он был награжден двумя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».

Напомним, проект «100 именных алмазов к 100-летию государственности Якутии» продолжится до 2022 года. На следующем этапе крупным ювелирным алмазам будут присвоены имена исторических личностей, Героев Социалистического Труда, выдающихся государственных деятелей, представителей творческой и научной интеллигенции, легендарных врачей, педагогов и спортсменов Якутии, внесших большой вклад в развитие Республики.