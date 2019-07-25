100 дней главврача Ивана Иванова

Сто дней. Много это или мало? Смотря к чему примерять. Конечно же, для решения задач развития такой большой организации, как республиканская больница, этого мало, но многие вопросы новому главному уже решить удалось.

Я видела, как обстоятельно начинал Иван Сергеевич знакомство с больницей и теперь понимаю, что это был не формальный обход, а обстоятельное вживание в материал, как сказала бы я, если бы речь шла, скажем, о работе режиссера на телевидении. Главный врач уже при первом знакомстве с отделениями хотел увидеть возможные пути улучшения их работы. Вот и нынешний наш разговор выливается не в отчет, а скорее в компетентный анализ проделанного им, как главврачом, за первые 100 дней пребывания в должности. Он делится тем, что удалось, что в планах, что для этого необходимо сделать, и мне нравятся, как его уверенность в успехе, так и решительность, с какой он берется за преобразования. Но главное — у него, похоже, есть тотальный расклад по развитию каждого отделения.

— Иван Сергеевич, Вы сто дней в качестве главного врача больницы. Что удалось сделать за это время? Давайте начнем с травмпункта.

— 15 июля травмпункт перешел к нам. Процесс это был достаточно сложный, учитывая то, что он работал в совсем другой информационной медицинской системе, был настроен на работу в составе Медицинского центра города. Теперь это отделение поликлинической травматологии Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи. Большая работа была проведена в части передачи информации к нам, в это здание, организации работы рентген-кабинета, в подготовке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта в здании травмпункта, сейчас объявляется аукцион, в августе он должен состояться и можно будет начать ремонтные работы. Заново выстроена работа между травмпунктом и приемным отделением больницы, в том числе и по взаимодействию с учетом того, что мы теперь одна медицинская организация. Приобретены дополнительно мобильные телефоны для связи с дежурным врачом, организована передача снимков, чтобы врачи отделений при переводе пациента с осложненным переломом из травмпункта могли в режиме реального времени решить оперативно все вопросы его перевода. Если раньше пациенты зачастую самостоятельно добирались из травмпункта в наше приемное отделение, то сейчас для удобства пациентов организован их перевоз на дежурном транспорте больницы. Что касается перевода травмпункта, дело осталось за проведением ремонта, заменой компьютерной техники и разделением потоков на первичных и повторных больных.

— В больнице активно идет передвижка в подразделениях, переселение некоторых служб…

— Да, мы продолжили работу по оптимизации помещений внутри здания в целях организации доступности и комфортности пребывания пациентов. В первом хирургическом отделении, к примеру, освободили два больших помещения, которые занимал медицинский персонал, там разместили дополнительные койки и разместили пациентов, которые лежали в коридорах. Отделение реально перегружено, там на сорока пяти койках размещаются более пятидесяти больных. В результате оптимизации нам удалось разместить дополнительно двенадцать коек, в палатах стало меньше больных. Сейчас в перспективе вывод ординаторской этого отделения в холл, врачи будут находиться рядом с сестринским постом. То же самое мы сделали во втором хирургическом отделении. За счет того, что вывели врачебные и сестринские обоих хирургических отделений в помещения, где располагались учебные кабинеты Медицинского института СВФУ, мы смогли создать более комфортные условия и для медицинского персонала с учетом его круглосуточной работы. А все учебные кабинеты разметили в одном месте, переведя их на третий этаж. Проведены и некоторые локальные изменения: в ЛОР-отделении удалось высвободить кабинет для врача-статистика отделения, который раньше располагался в холле, что было, конечно, недопустимо, в отделении нейрохирургии дополнительно ввели палату на две койки, переместив сестринскую.

— Еще начиная работу в качестве главного врача больницы, Вы говорили о необходимости открытия реабилитационного отделения.

— Да, в части открытия отделения реабилитации уже проведена достаточно большая работа. На площадях отделения физиотерапии мы полностью освободили два кабинета и, по нашим подсчетам, там должно разместиться порядка пятнадцати – двадцати коек. Освобожденные площади позволяют создать комфортное пребывание больных, там будут свои перевязочная, процедурная, будут врачи-консультанты. Сейчас там необходимо провести ремонтные работы и приобрести специальное оборудование, на что будет выделено 3 млн. 800 тыс. рублей. Эти средства мы изыскали у себя, и сейчас идет закуп оборудования. Там нет высокотехнологичного оборудования, это функциональные кровати, матрацы, различные аппараты для разработки суставов, оборудование для перевязочной и процедурной. В ноябре мы должны реабилитационное отделение открыть, и оно будет ориентировано в первую очередь на реабилитацию пациентов отделений травматологии и ортопедии.

— Отделения травматологии и ортопедии немного разгрузятся?

— Мы эту цель и преследуем по большому счету, у меня несколько задач: разгрузить отделения травматологии и ортопедии, увеличить оборот коек в этих отделениях и создать условия для реабилитации пациентов, которые ранее организовать у нас не было возможности.

— Есть ли планы организовать реабилитацию и тех пациентов, кто перенес инсульт и инфаркт?

— Посмотрим, как покажет себя отделение реабилитации. Мы, к сожалению, стеснены по площадям. Первоначально мы планировали разместить 30-40 коек, но не получается, условия пока не позволяют.

— Кажется, у Вас были нарекания по работе приемного отделения?

— Со стороны населения было довольно много жалоб на долгое ожидание врача в приемном отделении. Согласно Программе госгарантий, пациенты в неотложном состоянии не должны находиться в приемном отделении более двух часов, тогда как пациенты в не угрожающем жизни состоянии могут находиться там подольше. В этом плане в работе отделения были довольно серьезные провалы. Мы провели определенные организационные моменты и сейчас пытаемся их закрепить. Положение стабилизируется, уже есть положительные моменты, положительные отзывы пациентов.

— Я знаю, что есть изменения и в отделении общей реанимации.

— В отделении общей реанимации мы создали дополнительный пост медсестер и взяли санитара с учетом того, что с последующим расширением коечного фонда отделения количество пациентов увеличится. За счет наших собственных средств мы купили для этого отделения пять аппаратов ИВЛ.

— Как идет оснащение отделений?

— Если говорить об оснащении отделений, сейчас мы ремонтируем два аппарата для ортопедических операций, Министерством здравоохранения республики нам выделен дополнительно еще один такой аппарат, до конца года мы должны закупить еще один ангиограф (тогда их у нас будет два, и тогда вероятность простоев аппаратов сойдет на нет). Докупаем также для Регионального сосудистого центра ИВЛ-аппараты, дополнительные кровати, УЗИ-аппарат, помимо прочего покупаем наркозно-дыхательные аппараты, операционные столы и операционные лампы. Мы не отказываемся также от ремонта оборудования, ремонтных работ, в настоящее время проходит аукцион по ремонту отделения лечебной диагностики. Объявлен аукцион на проведение ремонтных работ помещении нейрохирургического отделения для размещения там палаты интенсивной терапии. Это позволит разгрузить отделение общей реанимации, а также повысит качество наблюдения и лечение данной категории больных. В общем, сделано немало.

— Что дальше?

— Дальше – организация отделения урологии. Мы хотим уже в этом году открыть десять коек урологического профиля, а в будущем году мы примем все меры, чтобы открыть полноценное отделение урологии. Хочу добавить, что у моих коллег, работников больницы есть абсолютное понимание, что изменения необходимы, и никому не надо ничего доказывать. Коллектив оперативно реагирует на изменения и сразу берется за работу.

Как вы, наверное, поняли, один из флагманов здравоохранения республики, как привыкли называть в республике РБ№2-ЦЭМП, выстраивает стратегическую работу, и эта работа, думаю, даст свои результаты.