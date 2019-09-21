100 деревьев у Перинатального центра к 100-летнему юбилею

В нынешнем году отмечает свой 100-летний юбилей служба родовспоможения Якутии. В далеком 1919 году в Гражданской больнице Якутска были открыты 3 больничные койки для родильниц. С этого момента и началась вековая эволюция службы родовспоможения Якутии. Вот уже в течение 100 лет врачи, акушерки, медсестры и лаборанты Якутской республиканской клинической больницы стоят на страже материнства и детства, восстанавливают здоровье и сохраняют жизни женщин и новорожденных не только столицы республики, но и всей республики. Благодаря самоотверженному труду многих поколений медработников, высококлассных специалистов, благодаря непреходящим заслугам наших ветеранов здравоохранения, служба родовспоможения, когда-то, роддома городской больницы, а, теперь, Перинатального Центра ЯРКБ, всегда была на самом высоком уровне.

Развивалась медицинская наука, открывались образовательные учреждения для подготовки медицинских кадров, росла материально-техническая база, совершенствовалась система и организация здравоохранения. Скромные 3 больничных койки стали точкой отсчета для становления и развития целой отрасли здравоохранения Якутии. И сегодня уже тысячи высококвалифицированных специалистов трудятся по всей республике. Новый Перинатальный Центр на 180 коек в Якутске – это современный больничный комплекс, оказывающий многопрофильную специализированную помощь женщинам и детям, оснащенный передовым оборудованием, применяющим прогрессивные технологии и методики. Женщинам и новорожденным Якутии круглосуточно оказывается самая современная экстренная и плановая медицинская помощь до и после родов, проводится многоплановая профилактическая и санитарно-просветительская работа по охране женского здоровья и защите деторождения.

20 сентября в Якутской Республиканской клинической больнице, в честь 100-летнего юбилея службы родовспоможения Якутии, медработники, во главе с главным врачом Васильевым Николаем Николаевичем, высадили 100 деревьев во дворе Перинатального центра. Мероприятие прошло с соблюдением всех необходимых правил, известных каждому садоводу. Через несколько лет, когда березки окрепнут и подрастут, в теплое время года, рукотворная березовая роща будет радовать гостей Перинатального Центра. От лица Лиги женщин г.Якутска этот славный почин от души приветствовала Титова Антонина Степановна.

Свободные от дежурства врачи, акушерки, медсестры и лаборантки, а также технические работники, с жаром принялись за дело, и, довольно скоро, все деревья были посажены. Несмотря на пасмурную погоду, настроение у медработников было приподнятое, каждый понимал, что стройные березки еще больше украсят Перинатальный Центр, ведь посадка даже одного дерева – это скромный, но важный вклад в красивое, здоровое и экологичное будущее. Так что посадить 100 деревьев к столетнему юбилею это не только символичное, но и очень практичное, замечательное во всех отношениях решение руководства и коллектива Перинатального Центра.

Дорогие коллеги и ветераны здравоохранения! Коллектив ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница» от всей души поздравляет вас с со славным 100 летним юбилеем службы родовспоможения Якутии, которая, как и многое в нашем здравоохранении, начиналась в стенах нашей больницы, как первого лечебного учреждения в нашей республике.