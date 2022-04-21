100 человек сыграют одновременно на хомусе в Якутске

Третий международный конкурс-фестиваль исполнителей «Хомусист-виртуоз мира» пройдет 16-17 июня в Якутске. В эти дни на площади Орджоникидзе состоится флешмоб по игре на хомусе, где 100 человек со всех уголков республики сыграют одну мелодию. Об этом сообщил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов в ходе прямого эфира в социальных сетях, передает ЯСИА.

«В дни проведения конкурс-фестиваль исполнителей «Хомусист-виртуоз мира» мы проведем большой республиканский флешмоб игры на хомусе. Этот музыкальный инструмент является гордостью якутского народа, поэтому мы постараемся объединить все районы республики. Мероприятие состоится на площади Орджоникидзе, где будут стоять ровно 100 человек и будут играть одну мелодию на хомусе. Считаю, что это будет весьма символичным событием в преддверие Ысыаха и в год 100-летия образования республики», — сказал Юрий Куприянов.

Напомним, что впервые международный конкурс «Хомусист-виртуоз мира» состоялся в 1991 году. Тогда виртуозами мира из народа саха были признаны Петр Оготоев, Спиридон Шишигин и Федора Гоголева. Второй конкурс состоялся только в 2011 году, где звания виртуозов были удостоены хомусисты Альбина Дегтярева, Юлияна Кривошапкина-Дьуруйээнэ и Ким Борисов.

Третий международный конкурс должен был состоятся в ноябре прошлого года, но из-за пандемии его перенесли на лето 2022 года. Как отметил министр, в конкурсе ожидается участие 33 исполнителей из за пределов республики, а также 10 человек подтвердили свое участие в формате онлайн.

Якутию в конкурсе представят 9 виртуозов, которые прошли отборочный тур конкурса: Эркин Алексеев, Артур Семенов, Варвара Степанова, Айсен Деллохов, Айаал Дмитриев, Туяра Жиркова, Арыйаана Михайлова, Нарияна Ренанто-Бочкарева и Георгий Слепцов.

Гала-концерт конкурса-фестиваля состоится 17 июня на сцене Саха театра.