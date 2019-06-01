100 000 якутян в одном осуохае! И это возможно, говорит Джурович

31 мая в Якутске прошла отчетно-выборная конференция одной из старейших общественных организаций Якутии «Осуохай» — «Оһуокай Түмсүү». Делегаты заслушали доклад председателя общества Александра Джуровича Данилова и в выступлениях обсудили суть доклада.

Члены общества признали, что сделано очень много – из обычного городского общества ветеранов «Осуохай» стал республиканской творческой организацией с крепкими и живыми филиалами в 16 улусах, среди членов Общества много молодых сказителей, Осуохай стал узнаваемой традицией городских праздников, в Заречных районах возродился и крепнет самобытный Осуохай. Это были цели, которые ставил Александр Джурович в прошлые годы и он их добился.

Как заявили Председатель Совета старейшин общества Анатолий Иванович Кривошапкин и его заместитель Афанасий Егорович Алексеев – как бы они ни думали и советовались, альтернативы Джуровичу у них нет. За кандидатуру Александра Джуровича единогласно проголосовали все делегаты.

Вновь избранный глава Общества предложил новые цели – придать новое дыхание и смысл увековечиванию великих людей Осуохая, укрепляя преемственность поколений и традиций. К примеру, называть все крупные состязания Осуохая именами легендарных сказителей, людей, внесших заметный вклад в сохранность традиционной культуры. Джурович говорит, что в это время трансформации традиционной культуры важно сохранять корневые устои, именно это консолидирует народ во все времена.

В 2022 году Якутия будет отмечать 100-летие республики. За это время общество “Осуохай” совместно с управлениями культуры, руководством районов и сел, при поддержке правительства вполне может провести осуохаи по всей республике в которых будет участвовать 100 000 якутян. Это возможно, было бы желание, заявил Александр Данилов.

На конференции избран также Совет Общества из 11 человек, в котором появилось много новых молодых людей. Был вручен знак “Отличника культуры” сказителю-Дархану Семену Ильичу Черноградскому.

Так на одном дыхании и прошла конференция общества “Осуохай”, у которой появилось еще множество целей и задач.