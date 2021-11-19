19.11.2021
18:40
146
Общество
100 000 лучшему отцу!
Руководитель Лиги отцов Якутии Айхал Габышев вручил солидную награду абсолютному победителю республиканского конкурса «Отец года» Артуру Егорову. Артур Николаевич — житель с. Мытах Горного улуса, отец пятерых детей.
Конкурс посвящен республиканскому Дню Отца, учрежденному в 1999 г. по инициативе первого президента Якутии Михаила Николева. В этом году конкурсанты состязались заочно, тремя этапами: сначала на поселенческом уровне, затем районном, затем следовал республиканский финал. Особыми критериями для победы организаторы, Минтруда Якутии и Лига отцов, заявили: высокие интеллектуальные и духовно-патриотические качества отца.
Фото: https://www.instagram.com/anzhelikagornaya/
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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