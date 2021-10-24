10 вкусностей Якутии, о которых должны узнать все!

Якутская жеребятина. Самое чистое мясо в России! Жеребятина обладает приятным вкусом, ароматом и высокой питательной ценностью за счет содержания большого количества ненасыщенных жирных кислот. Уникальность его — в высокой энергоемкости, сбалансированности аминокислотного состава белков, содержании витаминов, наличия биоактивных веществ и высокой усвояемости. В мясе якутских жеребят наиболее сбалансированное содержание витаминов А, С, Е, витаминов группы В, а также кальция, калия, меди, железа, цинка и неорганических кислот.

Якутское сливочное масло. Благодаря суровому климату молоко якутских коров особенно жирное, почти в два раза выше, чем у обычных, — 11%. Не содержит примесей и добавок. Обладает особым вкусом и уникальным ярко-желтым цветом благодаря высокому содержанию каротина, который преобразуется в организме человека в витамин А.

Якутская рыба. Якутия – это экологически чистая территория, поэтому рыба здесь высокого качества. Обитание в холодных северных водах вырабатывает большое содержание жира, очень полезного для здоровья человека. Рыба в Якутии является такой же народной ценностью, как, например, алмазы или уголь. Бренд этого деликатеса известен далеко за пределами Республики Саха.

Салат Индигирка. Это блюдо весьма молодо – название появилось в середине ХХ века, хотя готовится жителями Якутии очень давно. Его популяризатором стал шеф-повар Иннокентий Тарбахов, внесший большой вклад в развитие и пропаганду национальной якутской кухни. Салат готовится без тепловой обработки из свежезамороженной в естественных условиях, при температуре от минус 30-40°С, рыбы. Благодаря такому способу сохраняются все вкусовые и полезные свойства, а главное — безопасность к употреблению в сыром необработанном виде.

Строганина. Блюдо с тысячелетней историей. Для него годится только свежевыловленная рыба из сиговых пород, замороженная живой, «не уснувшая» в сетях. Навыки приготовления строганины в Якутии до сих пор передаются из поколения в поколение. Это мастерство, которым умельцы могут похвастаться перед гостями: люди, умеющие правильно, красиво настрогать рыбу всегда в почете. Для процесса используется только традиционный якутский нож, который должен быть у каждого мужчины-якута.

Олекминский сыр. Это натуральный сыр из полутвердых сортов без каких-либо добавок. На производство одного килограмма уходит целых 10 литров молока. Он созревает в течение 45 суток в специальной камере при температуре 12-13 градусов и хранится до полугода. Рецепт якутского сыра не меняется на протяжении уже 16 лет.

Якутская ягода. Самая популярная ягода в Якутии — брусника. Сотрудник института здоровья Константин Степанов изучает ее на протяжении многих лет: «Мы исследовали нашу бруснику в сравнении с сибирскими ягодами. В нашей ягоде лимонной кислоты больше, из-за короткого лета она созревает быстрее, поэтому в составе бензойная кислота выше, чем в других ягодах. Это значит, она и хранится дольше». Установлено, что бензойная кислота – лучший антисептик.

Якуцкий квас. Напиток производится на основе воды из артезианской скважины, залегающей глубоко под землей, под слоем вечной мерзлоты, в которой нет бактерий, микроорганизмов и вирусов, ее состав остается сбалансированным и стабильным при любых погодных условиях. Технологи Якутии придерживаются в изготовлении кваса рецептуры, известной со времен СССР и используют только местное сырье.

Якутский тонизирующий напиток с экстрактом пантов северного оленя. Изготавливается на основе питьевой воды из артезианской скважины Г-009. В линейке представлены натуральные вкусы «Клюква», «Кардамон-Эвкалипт». В напитке содержится экстракт эпсорина, первого высококачественного экстракта из пантов дикого северного оленя, высокоэффективного иммунного стимулятора, обладающего тонизирующим и противовоспалительным действием.

Якутский холодный таёжный чай. Не только вкусный, но также и полезный напиток благодаря содержанию в нем чабреца. Ценная трава издревле использовался при лечении бронхиальной астмы, как мочегонное, желудочное средство, хороший спазмолитик. Напиток назван в честь одноименного телепроекта «Охота и рыбалка в Якутии».

Год назад,осенью 2020-го года был организован Первый национальный конкурс региональных продуктов питания «Вкусы России». Конкурс привлек большое внимание, россияне активно принимали участие в народном голосовании и выбирали народный бренд. Соревновались известнейшие по всей стране продукты: башкирский мед, бурятские бузы, пожарские котлеты, аланские пироги, крымское вино, осетинский сыр, алтайская гречка, вологодское масло, белевская пастила и множество других. 24 конкурсных вкуса были названы лучшими.

В этом году вы тоже можете сделать выбор и поддержать по одному бренду из трех разных регионов страны. В конкурсе участвует и вышеперечисленная 10-ка якутских вкусностей. Каждый желающий может познакомиться с каталогом региональных брендов продуктов питания и, главное, проголосовать на сайте https://russiantastes.ru/