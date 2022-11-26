10 улусов Якутии подписали соглашения о единой системе домов Олонхо

25 ноября на площадке выставки «Олонхо Экспо-2022» в парке «Россия – моя история» состоялось торжественная церемония подписания соглашения об организации деятельности учреждений, включенных в единую систему домов Олонхо РС(Я). Документы подписаны между Институтом геокультурного развития, Республиканским домом народного творчества, Театром Олонхо и главами 10 улусов, в которых работают дома Олонхо.

Это начало большого пути: сейчас в республике 11 домов Олонхо, один из них в селе Чапаево Хангаласского улуса – республиканского значения. Постепенно «эпичные» центры должны открыться в других районах республики, чтобы поддерживать и развивать народные традиции через шедевр нематериального культурного наследия.

По распоряжению правительства РС(Я) от 14.06.2022г. Институт геокультурного развития является ведущим учреждением и опорным центром Единой системы домов Олонхо, осуществляет методическое обеспечение и нормативно-правовую поддержку деятельности.

В торжественной обстановке десять соглашений были подписаны генеральным директором Института геокультурного развития РС(Я) Андреем Борисовым, генеральным директором Республиканского дома народного творчества и социально-культурных технологий Сергеем Семеновым, руководителем Театра Олонхо Марией Турантаевой.

10 улусов – это Горный, Намский, Кобяйский, Усть-Алданский, Мегино-Кангаласский, Амгинский, Нюрбинский, Вилюйский, Верхневилюйский, Сунтарский. В документе говорится, что в целях реализации указа главы РС(Я) от 20.06.2022 г. стороны совместными усилиями работают по сбору, архивации, изучению и переформатированию Олонхо, воспитанию подрастающего поколения, популяризации традиций, сохранению и развитию ремесел, сохранению и развитию сакральных территорий, элементов традиционной религии.

Также в соглашениях описан стандарт Дома Олонхо – объект типа урасы, наличие туhулгэ, привлечение исполнителей олонхо, оснащение мультимедийным оборудованием и прочее.

Республиканский дом народного творчества и Театр Олонхо обеспечивают методическую и иную помощь, пропагандирует народный эпос.

Также особое внимание уделяется привитию культуры Олонхо подрастающему поколению и сохранению преемственности.

Все главы районов поблагодарили организаторов за важную инициативу сохранения народного культурного достояния и выразили уверенность, что единая система домов Олонхо внесет важный вклад в развитие республики.