10 учителей из Якутии стали победителями федерального конкурса
В преддверии нового учебного года 10 учителей республики стали победителями конкурсного отбора, проведенного Минпросом РФ. За достижения в педагогической деятельности им присуждена премия в 200 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета.
Как отметил ранее Глава Якутии Айсен Николаев, победа учителей во Всероссийских конкурсах говорит о том, что в школах республики трудятся настоящие профессионалы своего дела. Напомним, Глава поставил цель – к 2024 году войти в топ-15 лучших регионов России по качеству образования, и в достижении этой цели ключевая роль принадлежит педагогам.
В республиканском этапе участвовали 55 учителей, из них 33 представляли сельские, 22 – городские школы. Среди них — учителя начальных классов, русского языка и литературы, якутского языка и литературы, технологии, математики, английского языка, биологии, химии, информатики, географии и истории.
Победители федерального конкурса, успешно прошедшие региональный этап:
1. Федорова Любовь Георгиевна, учитель технологии МБОУ «Сунтарский политехнический лицей-интернат» Сунтарского улуса;
2. Терешкина Валентина Дмитриевна, учитель начальных классов МОБУ «СОШ №16 им. С.Г. Черных» города Якутска;
3. Семенова Оксана Николаевна, учитель биологии МБОУ «Бетюнская СОШ им. Н.Е. Иванова с дополнительным обучением предметов агропрофилированного направления» Амгинского улуса;
4. Дьячковская Татьяна Николаевна, учитель английского языка ГБОУ РС(Я) «Чурапчинская республиканская спортивная школа-интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина»;
5. Федорова Любовь Афанасьевна, учитель технологии МОБУ «СОШ №26 с УИОП» города Якутска;
6. Бидикина Елена Валерьевна, учитель английского языка МБОУ «СОШ №1 г. Алдан» Алданского района;
7. Матвеева Павлина Артемовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Чурапчинская СОШ им. И.М. Павлова»;
8. Михайлова Зинаида Варфоломеевна, учитель начальных классов МБОУ «Болугурская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» Амгинского улуса;
9. Заморщикова Варвара Васильевна, учитель начальных классов МОБУ «СОШ №31 с УИОП» города Якутска;
10. Екшибаров Виктор Геннадьевич, учитель информатики МБОУ «Политехнический лицей» Мирнинского района.
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий