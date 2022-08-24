10 учителей из Якутии стали победителями федерального конкурса

В преддверии нового учебного года 10 учителей республики стали победителями конкурсного отбора, проведенного Минпросом РФ. За достижения в педагогической деятельности им присуждена премия в 200 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета.

Как отметил ранее Глава Якутии Айсен Николаев, победа учителей во Всероссийских конкурсах говорит о том, что в школах республики трудятся настоящие профессионалы своего дела. Напомним, Глава поставил цель – к 2024 году войти в топ-15 лучших регионов России по качеству образования, и в достижении этой цели ключевая роль принадлежит педагогам.

В республиканском этапе участвовали 55 учителей, из них 33 представляли сельские, 22 – городские школы. Среди них — учителя начальных классов, русского языка и литературы, якутского языка и литературы, технологии, математики, английского языка, биологии, химии, информатики, географии и истории.

Победители федерального конкурса, успешно прошедшие региональный этап:

1. Федорова Любовь Георгиевна, учитель технологии МБОУ «Сунтарский политехнический лицей-интернат» Сунтарского улуса;

2. Терешкина Валентина Дмитриевна, учитель начальных классов МОБУ «СОШ №16 им. С.Г. Черных» города Якутска;

3. Семенова Оксана Николаевна, учитель биологии МБОУ «Бетюнская СОШ им. Н.Е. Иванова с дополнительным обучением предметов агропрофилированного направления» Амгинского улуса;

4. Дьячковская Татьяна Николаевна, учитель английского языка ГБОУ РС(Я) «Чурапчинская республиканская спортивная школа-интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина»;

5. Федорова Любовь Афанасьевна, учитель технологии МОБУ «СОШ №26 с УИОП» города Якутска;

6. Бидикина Елена Валерьевна, учитель английского языка МБОУ «СОШ №1 г. Алдан» Алданского района;

7. Матвеева Павлина Артемовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Чурапчинская СОШ им. И.М. Павлова»;

8. Михайлова Зинаида Варфоломеевна, учитель начальных классов МБОУ «Болугурская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» Амгинского улуса;

9. Заморщикова Варвара Васильевна, учитель начальных классов МОБУ «СОШ №31 с УИОП» города Якутска;

10. Екшибаров Виктор Геннадьевич, учитель информатики МБОУ «Политехнический лицей» Мирнинского района.