10 тонн кобяйских карасей реализовано в Якутске в минувшие выходные

В минувшие выходные в Якутске на Комсомольской площади прошла республиканская выставка-ярмарка «Рыба Якутии-2020». В ней приняли участие 19 сельскохозяйственных кооперативов, рыбоперерабатывающих предприятий, общин из северных и арктических районов.

В течение двух дней жители и гости столицы могли приобрести свежую рыбу (чир, осетр, муксун, нельма, ряпушка, пелядь, карась) подледного улова напрямую от производителей по привлекательным ценам. Всего на продажу здесь выставили 45 тонн рыбы. Наибольший объем рыбы привезли на ярмарку СХПСК КМНС «Усть-Яна» — 11,5 тонн чира и ряпушки, ООО «Кобяйская рыба» — 10 тонн карасей, кочевая родовая община «Аллайха» и ООО «Фактория и К» — по 3 тонны чира, ряпушки, налима и сига.

На ярмарке сельхозтоваропроизводители республики также реализовали мясо свежего забоя и молочная продукция.