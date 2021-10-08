10 скрывающихся от наказания найдены в Якутии во время операции «Розыск»

В оперативно-профилактическом мероприятии «Розыск» были задействованы 114 сотрудников УФСИН на территории всей республики. В течение двух дней они проводили целенаправленную работу по установлению местонахождения лиц, уклоняющихся от отбывания наказания, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, а также пропавших без вести. Всего ими было проверено 197 адресов мест возможного нахождения разыскиваемых лиц.

Благодаря слаженным профессиональным действиям сотрудников удалось установить местонахождение десяти граждан. Восемь из них находились в розыске за территориальным органом ФСИН России и двое — за подразделениями МВД России по Республике Саха (Якутия).

По решению судебных органов все они заключены под стражу и помещены в следственный изолятор.