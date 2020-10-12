12.10.2020
16:45
54
Культура
10 победителей конкурса «Таланты Якутии» получат редкий шанс!
До 26 октября идет прием заявок на участие в Республиканском кадровом конкурсе «Таланты Якутии».
Если ты молодой, целеустремленный и желаешь внести свой вклад в развитие родной Республики, пришло время проявить свой талант!
Будут отобраны 300 финалистов, которые пройдут обучение по инновационной программе, 10 победителей получат сертификаты на обучение в лучших образовательных учреждениях страны и мира, а также будут рекомендованы для вхождения в молодежный и управленческий кадровый резерв республики.
Подробнее ознакомиться с конкурсом Вы можете на сайте – komanda.sakha.gov.ru.
Если вы чувствуете в себе силы и желание к лучшему менять окружающий мир, не откладывайте это в долгий ящик — регистрируйтесь!
Помните, талант есть у каждого!
Фото: SAKHALIFE.RU
#10 победителей конкурса "Таланты Якутии" получат редкий шанс!#республика саха (якутия)#рся#Саха#Якутия
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