10 ноября-День сотрудника органов внутренних дел

10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Этому празднику в нашей стране больше ста лет. 28 октября (10 ноября) 1917 года народный комиссар внутренних дел А. И. Рыков подписал постановление «О рабочей милиции». С 1962 года эта дата отмечается как профессиональный праздник, после Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1962 года. С 1980 года День советской милиции стал считаться официальным праздником. После вступления в силу нового закона «О полиции» 1 марта 2011 года название праздника, Указом президента Российской Федерации от 13 октября 2011 года № 1348 было изменено на День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Но как бы ни назывался это замечательный праздник, суть его неизменна — также постоянны задачи органов внутренних дел, которые стоят на страже законности и правопорядка.

Стартовой площадкой для создания Нерюнгринской милиции стал старейший поселок Якутии на трассе АЯМ – Чульман. До того, как Нерюнгри не стал большим городом, в Чульмане находилось небольшое поселковое отделение милиции. Нерюнгринское поселковое отделение милиции было создано в феврале 1975 года. Первым начальником ПОМ стал капитан милиции Юрий Николаевич Беседин.

Два отделения милиции – Чульманское и Нерюнгринское – стали базой рождения городской милиции. Когда 6 ноября 1975 года поселок Нерюнгри получил статус города республиканского подчинения, встал вопрос о необходимости создания городского отдела внутренних дел. Днем рождения отдела внутренних дел Нерюнгринского горисполкома МВД Якутской АССР принято считать 29 декабря 1975 года. Первым начальником ОВД стал Иван Константинович Гурьянов.

По мере того, как рос город, в штате начали появляться первые профильные отделения. В 1977 году появилось первое профильное отделение уголовного розыска. Уголовный розыск и следственные отделения в любом органе внутренних дел являются главными силами в борьбе с преступностью. Первым начальником ОУР был Николай Васильевич Шевченко. В Нерюнгри он прибыл вместе с семьей в 1976 году из Покровска. В Нерюнгринском горотделе прослужил начальником УГРО до 1979 года, после чего был переведен в Якутск. В 70-е годы работа уголовного розыска строилась по зональному принципу и в штат УГРО входили, наряду с инспекторами ОУР, и участковые инспектора, и инспектора по делам несовершеннолетних. У каждой тройки таких инспекторов был свой опорный пункт, где они и раскрывали свои первые преступления.

Одним из самых известных милиционеров в истории Нерюнгринского районе стал Кадырбек Казбекович Уразов. Он родился 10 сентября 1952 года в Оренбургской области, окончил Саратовскую школу милиции, Омскую высшую школу уголовного розыска МВД РФ. В Нерюнгри прибыл в 1975 году. Начинал работу инспектором уголовного розыска в поселковом отделении милиции. В дальнейшем работал старшим инспектором, заместителем начальника уголовного розыска, начальником милиции общественного порядка. Возглавлял группу работников уголовного розыска на XXII Олимпийских играх в Москве в 1980 году. 25 октября 1990 года Кадырбеку Уразову было присвоено звание «Почетный гражданин города Нерюнгри».

24 декабря 1993 года Отдел внутренних дел Нерюнгринского горисполкома МВД Якутской АССР был переименован в Нерюнгринское городское управление внутренних дел города Нерюнгри. В канун нового 1994 года было сдано в эксплуатацию четырехэтажное современное здание на улице Строителей, где и по сей день несут службу сотрудники Нерюнгринской полиции.

В первой половине 2011 года структура органов внутренних дел Российской Федерации претерпела существенные изменения, Управление внутренних дел по Нерюнгринскому району переименовано в Отдел МВД России по Нерюнгринскому району МВД по РС(Я).

В Нерюнгринском отделе МВД РФ бережно хранят историю нерюнгринской милиции. В 2012 году здесь был открыт собственный музей, где представлены экспонаты, собранные за почти полувековую историю подразделения. Здесь можно увидеть письменные воспоминания ветеранов милиции, их личные вещи, форму, награды, вещественные доказательства и другие уникальные экспонаты.

За годы существования отдела внутренних дел здесь в Нерюнгри выросло немало профессионалов своего дела и свои большие трудовые династии. С сегодня личный состав Нерюнгринской полиции под руководством полковника полиции Александра Николаевича Куликова готов в любое время дня и ночи бдительно нести службу по охране общественного порядка.

Уважаемые сотрудники правоохранительных органов Республики Саха(Якутия)! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Всё время существования Нерюнгри вы чётко стоите на страже защиты правопорядка и законности. Низкий поклон ветеранам правоохранительных органов, всем, кто служил в горячих точках. Особая благодарность – вашим родным, близким, членам ваших семей, которые каждый день ждут вас со службы, разделяя все её тяготы и лишения.

Дорогие сотрудники органов внутренних дел! В день вашего профессионального праздника желаю вам крепкого здоровья и счастья, светлого солнца и мирного неба над головой, удачи и везения в службе, добра и оптимизма!

Александр КОШУКОВ,

народный депутат Республики Саха (Якутия).