10 новых резидентов ТОР «Якутия» и «Южная Якутия»

Новыми резидентами территорий опережающего развития «Якутия» и «Южная Якутия» в 2021 году стали 10 предприятий. Общий объем инвестиций составит 1,4 млрд рублей, будет создано 546 рабочих мест.

«Развитие территорий опережающего развития особенно важно для Якутии и всего Дальнего Востока. Наряду с промышленностью, здесь реализуются перерабатывающие производства, инфраструктурные проекты. Все они в конечном итоге способствует повышению качества жизни людей», — отметил Глава Якутии Айсен Николаев.

В Нерюнгринском районе действует ТОР «Южная Якутия», основной специализацией которой является добыча и переработка коксующихся углей. В 2021 году ТОР заключила 3 новых соглашения с ООО «Промышленная компания Кузбасса-Якутия, с АО «Разрез Право-Кабактинский» и ООО «ВОСТОК МАЙНИНГ ТОР». ТОР «Якутия» располагается на территории города Якутска, поселка Нижний Бестях, городского округа. По итогам года заключено 7 новых соглашений. 29 декабря 2021 года ООО «Квартал труда» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» заключили соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего развития. Объем инвестиций составит 552,4 млн рублей, планируется создание 24 рабочих мест. Статус резидента ТОР «Якутия» получила компания «Сальта Трейд» с проектом организации производства значков. В 40 км от Якутска ООО «Глэмпинг «Круглое» создаст базу для загородного отдыха. Для обеспечения нужд северного завоза будет создан оптово-распределительный центр в поселке Нижний Бестях. Здесь будет сосредоточено производство, прием, хранение и переработка местной продукции и продовольствия. Завод строительных материалов «Теплобетон» развернет цех по производству полистиролбетонных блоков, которые используются при возведении объектов низкой этажности, также в панельном домостроении. Проект ООО «Мичан-Якутская рыба» предполагает строительство современного рыбоперерабатывающего завода в микрорайоне Кангалассы города Якутска. Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства введены универсальные производственные здания на площадке «Капитоновка». Их общая площадь составляет более 2000 кв. метров, здание разделено на 15 помещений – от 36 до 167 кв. метров. На эти цели из бюджета республики направлено 121,76 млн рублей. Первым резидентом универсальных производственных зданий стала компания «Вита Норд», которая планирует выпускать биологически активную добавку «Бетукладин» из коры березы и ягеля. Напомним, в настоящее время на территориях опережающего развития «Якутия» и «Южная Якутия» ведут деятельность 48 резидентов. Все проекты рассчитаны на создание более 10 тысяч новых рабочих мест, из которых 8 тысяч уже создано. Общий объем инвестиций по всем соглашениям составляет более 124 млрд рублей, на сегодня резиденты ТОР уже направили 69,55 млрд рублей инвестиций.