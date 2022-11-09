10 новых резидентов ТОР появились в Якутии

За 10 месяцев 2022 года резидентами ТОР в Якутии стали ещё 10 предприятий, которые привлекут инвестиций на сумму 3,35 млрд рублей и создадут 757 новых рабочих мест в сфере строительства, лесного хозяйства и промышленности.

Как отметил глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, дальнейшее развитие ТОР должно касаться не только промышленных проектов, но и социальных.

«Уверен, что в дальнейшем с помощью беспрецедентных льготных режимов, которые установлены благодаря президенту нашей страны на Дальнем Востоке, мы сможем быстрее развивать экономику республики и добиться главной задачи, которая стоит перед нами – это повышение качества жизни людей», – сказал Николаев.

Проекты резидентов направлены на развитие местного производства – строительных материалов и оборудования в сфере жилищно-коммунального комплекса, также функционируют тепличный комплекс и ювелирно-гранильный кластер. Общий объём инвестиций проектов ТОР «Якутия» и ТОР «Южная Якутия» составляет порядка 127,4 млрд рублей, запланировано создание 12 767 рабочих мест.

С начала 2022 года статус резидента ТОР «Якутия» получили предприятия, которые производят подъёмное оборудование («Саха Недра Снабжение»), занимаются моделированием зданий («Бимтехнет»), строят мусороперегрузочную станцию для сортировки твёрдых коммунальных отходов («Айылга»). Среди новых резидентов также компания «Растим Лес Якутии», которая создаёт лесной питомник для выращивания саженцев, а также компания по производству металлокассет для фасадов («Фасаддизайн»).

Компания «Ил Аэро» занимается строительством аэродрома для малой авиации,

«Восток Эйр» — организацией вертолётного центра, а «Соляная лавка» — производством пищевой соли. На базе Ювелирно-гранильного кластера также работает новый резидент «Уруу Плюс».

Ещё один новый резидент появился в ТОР «Южная Якутия» в Нерюнгринском районе. «Якутская рудная компания», которая занимается освоением Сиваглинского железорудного месторождения.

Всего на территориях опережающего развития «Якутия» и «Южная Якутия» ведут деятельность 57 резидентов. Главный эффект от реализации проектов резидентов ТОР для республики – это создание рабочих мест. Все проекты рассчитаны на создание 12 767 новых рабочих мест, из которых 8 870 уже создано.