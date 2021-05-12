10 мая вступил в силу новый указ главы Якутии

В Якутии с 10 мая гражданам, которые получили вакцину против новой коронавирусной инфекции, предоставляются дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы в день и один день после дня процедуры.

Исполнительным органам государственной власти Якутии, органам местного самоуправления муниципальных образований, государственным и муниципальным учреждениям республики необходимо предусмотреть в коллективных договорах дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы в день и один день после дня получения вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Работодателям рекомендовано предоставить дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы работникам организации, независимо от их форм собственности в день получения и один день после дня получения вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Соответствующее изменение в коллективный договор необходимо внести путем заключения между работодателем и представительным органом работников (первичная профсоюзная организация) дополнительного соглашения к коллективному договору и направить в установленном порядке на уведомительную регистрацию в Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), Управления социальной защиты населения и труда районов Республики Саха (Якутия) в срок до 19 мая 2021 года.

Напомним, что 10 мая 2021 года вступил в силу указ главы Республики Саха (Якутия) от 9 мая 2021 года № 1844 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)».