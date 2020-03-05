10 марта в Якутске ограничат водоснабжение в Якутске

С 10:00 до 13:00 10 марта 2020 года в связи с ремонтными работами АО «Теплоэнергия» будет ограничена подача холодного водоснабжения. Под отключение попадают: 122 квартал, детский сад №40, частный сектор по улицам Крупская, Тимирязева, Чернышевского, Л. Чайкиной, Матросова, Неустроева, Гастелло, Автодорожная, К. Уткина.

Фото: Пресс-служба АО «Водоканал». Источник: Пресс-служба АО «Водоканал».

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