05.03.2020
12:49
122
Якутск
10 марта в Якутске ограничат водоснабжение в Якутске
С 10:00 до 13:00 10 марта 2020 года в связи с ремонтными работами АО «Теплоэнергия» будет ограничена подача холодного водоснабжения. Под отключение попадают: 122 квартал, детский сад №40, частный сектор по улицам Крупская, Тимирязева, Чернышевского, Л. Чайкиной, Матросова, Неустроева, Гастелло, Автодорожная, К. Уткина.
Фото: Пресс-служба АО «Водоканал».
Источник: Пресс-служба АО «Водоканал».
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