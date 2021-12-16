10-летний юбилей Общественной палаты собрал гостей от Краснодара до Приморья

Сегодня стартовало юбилейное пленарное заседание, посвященное 10-летию образования Общественной палаты Республики Саха (Якутия). Мероприятие проходит на двух площадках — в Центре опережающей профессиональной подготовки и в большом конференц-зале Общественного центра, на улице Курашова, 24.

Поздравить общественников с круглой датой приехали член Общественной палаты Краснодарского края Сергей Петухов, представитель Общественного совета Приморского края, а также председатели Общественных советов при муниципальных образованиях республики.

На открытии пленарного заседания тепло приветствовала членов Общественной палаты заместитель председателя правительства РС(Я) Ольга Балабкина.

Ольга Валерьевна знает лично большинство членов палаты, которые трудились и трудятся во многих отраслях промышленности, экономики, науки, культуры. Как сказала вице-премьер, «Общественная палата достаточно серьезно вошла в выборную историю, делает многое для легитимности выборного процесса. Сейчас ни у кого не возникает вопроса про поддельные бюллетени, про махинации с голосами, то есть никто не ищет черную кошку в черной комнате. А все потому, что Общественная палата на любой вопрос отвечает четко: вот камеры, которые отслеживают выборы, вот общественные наблюдатели, которые следят за процессом волеизъявления граждан прямо на избирательных участках».

Ольга Валерьевна также затронула будущее Общественной палаты. Каждый из четырех составов палаты представляет интересы практически всех слоев нашего населения: это и экология, и коренные малочисленные народы, вопросы Арктики, медицинский блок, социально-экономическая сфера, строительство. И власть слышит то, что говорит Общественная палата.

Последний пример: многое из того, что говорилось вчера в Послании главы республики, до этого активно обсуждалось на площадках палаты, а затем выносилось в качестве рекомендаций во властные структуры. А значит, деятельность Общественной палаты востребована сейчас и будет нужна в будущем.

Первый день продолжился приятным моментом: Альбине Черепановой вручили Благодарственное письмо заместителя председателя правительства РС(Я) Ольги Балабкиной. Татьяне Асаевой, Надежде Львовой и Альбине Суслоновой знак «Отличник гражданских инициатив РС(Я)».

Член Общественной палаты России Лена Ефремова, руководитель АНО «Индустрия будущего» Иван Степанов и блогер Николай Барамыгин провели стратегическую сессию, где обсуждалась миссия Общественной палаты и работа Общественных советов в муниципалитетах. После обеда работа пленарного заседания продолжилась на тематических площадках.