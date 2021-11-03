10 кандидатов борются за кресло главы Мирнинского района

31 октября завершилось выдвижение и представление в избирательную комиссию муниципального образования документов на регистрацию кандидатов на досрочных выборах главы муниципального образования «Мирнинский район», которые назначены на 28 ноября, сообщает телеграмм канал Центризбиркома Якутии.

Всего выдвинулись 11 кандидатов, в том числе 5 самовыдвиженцев. Шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, им не требуется собирать подписи в поддержку.

Итак, выдвинуты:

БАСЫРОВ Александр Валинурович, 1977 г.р., образование — высшее, председатель Общественной организации межрегиональный профессиональный союз работников АК «АЛРОСА» (ПАО) «ПРОФАЛМАЗ» (Профсоюз «Профалмаз»). Самовыдвижение. Зарегистрирован 28 октября 2021 г., представил в ИКМО 271 подпись избирателей в соответствии с требованием избирательного законодательства.

ИВАНОВ Александр Викторович, 1987 г.р., образование — среднее профессиональное, мастер по подготовке производства в подземном руднике «Интернациональный» АК «АЛРОСА» (ПАО). Выдвинут региональным отделением Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в РС(Я).

КИРОВ Сергей Геннадьевич, 1955 г.р., образование — высшее, заместитель начальника МКУ «Межпоселенческое управление культуры» МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия). Выдвинут ЯРРО КПРФ. Зарегистрирован 26 октября 2021 г.

КОЛОДЕЗНИКОВ Георгий Петрович, 1968 г.р., образование — высшее, заместитель директора по экономической безопасности ООО «МПЖХ». Самовыдвижение.

КОРОТКИХ Вячеслав Геннадьевич, 1954 г.р., образование — высшее, пенсионер. Выдвинут политической партией «КОММУНИСТЫ РОССИИ».

КУЛАГИН Борис Николаевич, 1966 г.р., образование — высшее, пенсионер. Самовыдвижение.

КУЛЕШОВ Анатолий Николаевич, 1978 г.р., образование — высшее, ведущий инженер лаборатории нормирования труда вспомогательных рабочих ЦНТ института «Якутнипроалмаз». Самовыдвижение.

НОТТОСОВ Николай Макарович, 1972 г.р., образование — высшее, заместитель директора филиала Некоммерческой организации Фонд «Институт экономических инноваций». Выдвинут Мирнинским местным отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ. Зарегистрирован 25 октября 2021 г.

ПЕТРОВА Ольга Сергеевна, 1982 г.р., образование — высшее, заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Гермес». Выдвинута ЯРО ПП ЛДПР.

СИВЦЕВ Алексей Иванович, 1961 г.р., образование — высшее, пенсионер. Выдвинут Политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

ТОМАШУК Кирилл Владимирович, 1982 г.р., образование — высшее, заместитель начальника по транспорту Горнотранспортного цеха Мирнинского ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО).

На заседании ИКМО 1 ноября т.г. принято решение зарегистрировать кандидатов Колодезникова Г.П. (самовыдвижение) и Коротких В.Г. (КОММУНИСТЫ РОССИИ), представивших документы в полном объеме.

Кандидату Томашуку К.В. отказано в регистрации.

Избирательная комиссия муниципального образования, полномочия которой возложены на Мирнинскую ТИК, в течение семи дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов документов обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов требованиям закона и принять решение о регистрации кандидата, списка кандидатов либо мотивированное решение об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов.

Напомним, что прежний глава Мирнинского района Ришат ЮЗМУХАМЕТОВ вынужден был уйти в отставку в сентябре этого года. Он подозревается в растрате, возбуждено уголовное дело. Депутаты Мирнинского районного Совета приняли отставку Юзмухаметова, и назначили досрочные выборы главы на 28 ноября.

Из 11-ти обозначившихся кандидатов, пока продолжают борьбу 10.