06.01.2022
15:59
129
Спорт
10-ка лучших спортсменов Вилюйского улуса по итогам спортивного 2021 года ❗
В Вилюйске подвели итоги спортивного 2021 года, определили десятку лучших и назвали лауреатов спорта по направлениям🥇🥈🥉 – сообщает Спорт Якутии в инстаграме со ссылкой на страницу @bylyy_sport
Десятка лучших спортсменов Вилюйского улуса:
🎗Эдуард Григорьев (вольная борьба)
🎗Иннокентий Кузьмин (гиревой спорт)
🎗Валентина Евдокимова (стрельба из лука)
🎗Петр Константинов (вольная борьба)
🎗Николай Струкин (ММА)
🎗Валентин Гатилов (бокс)
🎗Леонид Петров (кикбоксинг)
🎗Лидия-София Фрунзе (бодибилдинг)
🎗Андрей Захаров (хабылык хаамыска, хапсаҕай)
🎗Власий Семенов (мас-рестлинг)
Фото: Из соцсетей
Источник: Инстаграм Спорт Якутии
#10-ка лучших спортсменов Вилюйского улуса по итогам спортивного 2021 года ❗#Вилюйский улус#республика саха (якутия)#Спорт в Якутии#Якутия#Якутские спортсмены
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
06.01.2022
55
06.01.2022
242
06.01.2022
209
06.01.2022
242
06.01.2022
384
06.01.2022
286
06.01.2022
1138
06.01.2022
340
06.01.2022
2022
06.01.2022
993
06.01.2022
524
06.01.2022
947
06.01.2022
282
06.01.2022
272
06.01.2022
1762
06.01.2022
1487
05.01.2022
5166
05.01.2022
989
05.01.2022
737
05.01.2022
1401
05.01.2022
461
05.01.2022
652
05.01.2022
1355
05.01.2022
1081
05.01.2022
2349
05.01.2022
381
05.01.2022
713
05.01.2022
444
05.01.2022
697
05.01.2022
744
05.01.2022
2375
04.01.2022
2569
04.01.2022
911
04.01.2022
1074
04.01.2022
82396
04.01.2022
1237
04.01.2022
812
04.01.2022
542
04.01.2022
878
04.01.2022
498
04.01.2022
410
04.01.2022
2071
04.01.2022
935
04.01.2022
431
04.01.2022
953
04.01.2022
731
04.01.2022
3976
04.01.2022
921
03.01.2022
651
03.01.2022
20270
03.01.2022
982
ТОП НОВОСТИ
04.01.2022
83888
03.01.2022
20273
04.01.2022
8520
02.01.2022
8304
02.01.2022
8153
02.01.2022
6339
01.01.2022
6053
05.01.2022
5270
01.01.2022
4708