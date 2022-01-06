06.01.2022
15:59
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Спорт

10-ка лучших спортсменов Вилюйского улуса по итогам спортивного 2021 года ❗

В Вилюйске подвели итоги спортивного 2021 года, определили десятку лучших и назвали лауреатов спорта по направлениям🥇🥈🥉 – сообщает Спорт Якутии в инстаграме со ссылкой на страницу @bylyy_sport

Десятка лучших спортсменов Вилюйского улуса:

🎗Эдуард Григорьев (вольная борьба)

🎗Иннокентий Кузьмин (гиревой спорт)

🎗Валентина Евдокимова (стрельба из лука)

🎗Петр Константинов (вольная борьба)

🎗Николай Струкин (ММА)

🎗Валентин Гатилов (бокс)

🎗Леонид Петров (кикбоксинг)

🎗Лидия-София Фрунзе (бодибилдинг)

🎗Андрей Захаров (хабылык хаамыска, хапсаҕай)

🎗Власий Семенов (мас-рестлинг)

Фото: Из соцсетей
Источник: Инстаграм Спорт Якутии
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