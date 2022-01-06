10-ка лучших спортсменов Вилюйского улуса по итогам спортивного 2021 года ❗

В Вилюйске подвели итоги спортивного 2021 года, определили десятку лучших и назвали лауреатов спорта по направлениям🥇🥈🥉 – сообщает Спорт Якутии в инстаграме со ссылкой на страницу @bylyy_sport Десятка лучших спортсменов Вилюйского улуса: 🎗Эдуард Григорьев (вольная борьба) 🎗Иннокентий Кузьмин (гиревой спорт) 🎗Валентина Евдокимова (стрельба из лука) 🎗Петр Константинов (вольная борьба) 🎗Николай Струкин (ММА) 🎗Валентин Гатилов (бокс) 🎗Леонид Петров (кикбоксинг) 🎗Лидия-София Фрунзе (бодибилдинг) 🎗Андрей Захаров (хабылык хаамыска, хапсаҕай) 🎗Власий Семенов (мас-рестлинг) View this post on Instagram A post shared by Все о спорте Якутии (@sportyakutia.ru)

Фото: Из соцсетей Источник: Инстаграм Спорт Якутии

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