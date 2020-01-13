10 итогов года издательства «Бичик»

В День российской печати Национальная издательская компания «Бичик» решила сделать своебразный обзор событий, перемен, произошедших 2019 году в своей работе. Мы выбрали самые яркие и значимые, на наш взгляд, успехи, достижения и преобразования, чтобы подвести итоги, сделать для себя выводы и развиваться дальше.

Итак, поехали.

1. ТООТУК И ДРУЗЬЯ

У нас появился бренд-персонаж — забавный белый медвежонок Тоотук. Наши постоянные читатели, наверное, уже заметили, что он не только разговаривает, улыбается, учится вместе с малышами на страницах новых детских книжек, но и перекочевал в социальные сети в формате стикера. У Тоотука пока два друга — мамонтенок Моотук и жеребенок Туутук, а еще по секрету скажем, что в 2020 году у нас появятся очаровательные девочки — птичка Чээнэ и олененок Чаана. Веселая компания друзей также планирует отправиться по улусам, чтобы поближе познакомиться и подружиться со своими юными читателями.

2. ЧЕСТЬ ИМЕЕМ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ЯКУТИЮ!

В 2019 году, как и в предыдущие, издательская компания принимала участие в различных международных, всероссийских, региональных книжных фестивалях, выставках и получила заслуженное признание на различных уровнях.

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Книги издательства «Бичик» блистали на самом значимом ежегодном книжном событии — фестивале «Красная площадь» в Москве, войдя в топ-50 лучших региональных изданий и в число финалистов престижных российских конкурсов «Книга года» и «Малая Родина», стали лауреатами и заняли почетные места на литературном пьедестале Межрегионального конкурса «Книга года: Сибирь – Евразия-2019» в Новосибирске, достойно представили республику на межрегиональном фестивале национальной книги «Читающий мир» в Рязани, а художник-дизайнер нашего издательства Екатерина Садовникова за книгу Р. Бравиной «Шаманы: Избранники небес и духов» отмечена дипломом XII международного конкурса книжной иллюстрации и дизайна «Образ Книги» в Москве.

Стоит отметить, что наша республика в 2019 году стала лауреатом всероссийского конкурса «Самый читающий регион», в этом есть и наша немалая заслуга.

3. ШИРЕ КРУГ, ШИРЕ КРУГ, ЧТЕНИЕ ЗОВЕТ!

В прошедшем году к нашей общей — читателей и издательства — радости расширили сеть книготорговых точек, открыв свои филиалы в Амгинском и Сунтарском улусах. Уютный книжный магазинчик появился и в здании автовокзала Якутска.

4. ЩЕДРОЕ НАРОДНОЕ НАСЛЕДСТВО — Я ЛЮБЛЮ КРАСИВЫЙ НАШ ЯЗЫК…

Под занавес уходящего года стало известно, что две завершенные линии учебников для начальных классов «Саха тыла» и «Литературное чтение на юкагирском языке» вошли в число победилей конкурса проектов учебников Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации. Событие стало вдвойне радостным оттого, что проделанная работа была замечена на федеральном уровне и подкрепилась финансовой поддержкой.

5. ПРОРУБАЯ ОКНО…

Значимым проектом стал заказ, поступивший от Администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области на издание учебно-методического комплекта по бурятскому языку. Заложено начало для продуктивного и перспективного сотрудничества с органами управления системы образования соседнего региона. Выход на российский уровень в качестве организации, способной достойно предложить свои услуги по выпуску учебной литературы других регионов — знаменательное событие в истории издательства.

6. МЫ ГОТОВЫ УЧИТЬ ВАС И УЧИТЬСЯ У ВАС!

Слова благодарности в наш адрес, пожелания продолжают поступать от педагогов республики. Научно-практический семинар по вопросам детского чтения, 3 обучающих семинара-практикума для воспитателей детских садов, школьных библиотекарей, учителей начальных классов, педагогов-организаторов, проведенные совместно с министерством образования и науки РС(Я) и министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я), собрали в общей сложности более тысячи педагогов почти со всей республики. Участники отметили высокий уровень организации, креативный подход и практическую значимость каждого мероприятия и выразили желание, чтобы в 2020 году таких мероприятий стало еще больше.

7. БЛЭК ЭНД УАЙТ

Два мероприятия — «Белые ночи» и «Черная операция «Ы» — стали для нас самыми масштабными ярмарками-продажами с большими скидками. Наши верные покупатели смогли вволю воспользоваться предоставившейся возможностью существенно увеличить количество книг своих домашних библиотек (чему мы только от души рады). Ярмарки «поехали» и по улусам, намчане, амгинцы, усть-алданцы, чурапчинцы, хангаласцы тоже смогли приобрести книги по самым низким ценам. А все потому, что мы так выражаем свю любовь и признательность к нашим читателям.

8. КРЫЛЬЯ, НОГИ И ХВОСТЫ…

Продукция, выпускаемая «Бичик», давно не ограничивается только книгами. В 2019 году мы еще расширили ассортимент. Вниманию покупателей представлены и шоколадные наборы в красивых подарочных упаковках, и чаи из ягод, растений, и обучающие, развивающие игрушки для детей, и различные сувениры, предметы, необходимые для дома и души. Век современных технологий немыслим без гаджетов.

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В прошедшем году в Play Market и AppStore также появились новые электронные приложения: виртуальный музей «Моя Якутия», игры «Айко чудо-кукла», «Күөрэгэй», «Көтөр-сүүрэр», «Путешествуем по Якутии», многие из которых можно скачать абсолютно бесплатно.

9. ИЗДАНИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

В прошедшем году вышло в свет рекордное количество изданий, авторами которых являются блогеры, известные люди. Это и уважаемая Эдьиий Дора, фуд-фотограф Наталья Оконешникова, супер-мамочки Мария Столярчик и Ольга Птицына, ведущая передачи «Город женщин» Сандаара Кулаковская, художник Кыыдаана Игнатьева, кулинарная фея Мария Васильева и другие. В этом году мы готовим для Вас еще больше интересных книг, на страницах которых успешные, известные люди откроют секреты своего успеха, поделятся советами.

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10. РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ

Не может не радовать тот факт, что (пусть пока небольшими шажками) идет расширение границ продажи книг издательства на рынках вне республики и страны.

Если с 2018 года наши электронные издания появились в Литресе и Озоне, то сейчас печатные книги «Бичик» также можно увидеть на полках магазинов других регионов, заключено соглашение о сотрудничестве с «Белкнигой», крупнейшим книготорговым предприятием Республики Беларусь. В планах издательства заключение соглашений с другими книготорговыми организациями России и стран СНГ.

Современный век — это время постоянного поиска чего-то нового, апробаций и экспериментов.

Поздравляем всех своих коллег, журналистов, издателей с нашим праздником — Днем российской печати — и желаем интересных, ярких работ и неиссякаемой творческой фантазии!



