10 итогов года издательства «Бичик»
В День российской печати Национальная издательская компания «Бичик» решила сделать своебразный обзор событий, перемен, произошедших 2019 году в своей работе. Мы выбрали самые яркие и значимые, на наш взгляд, успехи, достижения и преобразования, чтобы подвести итоги, сделать для себя выводы и развиваться дальше.
Итак, поехали.
1. ТООТУК И ДРУЗЬЯ
У нас появился бренд-персонаж — забавный белый медвежонок Тоотук. Наши постоянные читатели, наверное, уже заметили, что он не только разговаривает, улыбается, учится вместе с малышами на страницах новых детских книжек, но и перекочевал в социальные сети в формате стикера. У Тоотука пока два друга — мамонтенок Моотук и жеребенок Туутук, а еще по секрету скажем, что в 2020 году у нас появятся очаровательные девочки — птичка Чээнэ и олененок Чаана. Веселая компания друзей также планирует отправиться по улусам, чтобы поближе познакомиться и подружиться со своими юными читателями.
2. ЧЕСТЬ ИМЕЕМ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ЯКУТИЮ!
В 2019 году, как и в предыдущие, издательская компания принимала участие в различных международных, всероссийских, региональных книжных фестивалях, выставках и получила заслуженное признание на различных уровнях.
Книги издательства «Бичик» блистали на самом значимом ежегодном книжном событии — фестивале «Красная площадь» в Москве, войдя в топ-50 лучших региональных изданий и в число финалистов престижных российских конкурсов «Книга года» и «Малая Родина», стали лауреатами и заняли почетные места на литературном пьедестале Межрегионального конкурса «Книга года: Сибирь – Евразия-2019» в Новосибирске, достойно представили республику на межрегиональном фестивале национальной книги «Читающий мир» в Рязани, а художник-дизайнер нашего издательства Екатерина Садовникова за книгу Р. Бравиной «Шаманы: Избранники небес и духов» отмечена дипломом XII международного конкурса книжной иллюстрации и дизайна «Образ Книги» в Москве.
Стоит отметить, что наша республика в 2019 году стала лауреатом всероссийского конкурса «Самый читающий регион», в этом есть и наша немалая заслуга.
3. ШИРЕ КРУГ, ШИРЕ КРУГ, ЧТЕНИЕ ЗОВЕТ!
В прошедшем году к нашей общей — читателей и издательства — радости расширили сеть книготорговых точек, открыв свои филиалы в Амгинском и Сунтарском улусах. Уютный книжный магазинчик появился и в здании автовокзала Якутска.
4. ЩЕДРОЕ НАРОДНОЕ НАСЛЕДСТВО — Я ЛЮБЛЮ КРАСИВЫЙ НАШ ЯЗЫК…
Под занавес уходящего года стало известно, что две завершенные линии учебников для начальных классов «Саха тыла» и «Литературное чтение на юкагирском языке» вошли в число победилей конкурса проектов учебников Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации. Событие стало вдвойне радостным оттого, что проделанная работа была замечена на федеральном уровне и подкрепилась финансовой поддержкой.
5. ПРОРУБАЯ ОКНО…
Значимым проектом стал заказ, поступивший от Администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области на издание учебно-методического комплекта по бурятскому языку. Заложено начало для продуктивного и перспективного сотрудничества с органами управления системы образования соседнего региона. Выход на российский уровень в качестве организации, способной достойно предложить свои услуги по выпуску учебной литературы других регионов — знаменательное событие в истории издательства.
6. МЫ ГОТОВЫ УЧИТЬ ВАС И УЧИТЬСЯ У ВАС!
Слова благодарности в наш адрес, пожелания продолжают поступать от педагогов республики. Научно-практический семинар по вопросам детского чтения, 3 обучающих семинара-практикума для воспитателей детских садов, школьных библиотекарей, учителей начальных классов, педагогов-организаторов, проведенные совместно с министерством образования и науки РС(Я) и министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я), собрали в общей сложности более тысячи педагогов почти со всей республики. Участники отметили высокий уровень организации, креативный подход и практическую значимость каждого мероприятия и выразили желание, чтобы в 2020 году таких мероприятий стало еще больше.
7. БЛЭК ЭНД УАЙТ
Два мероприятия — «Белые ночи» и «Черная операция «Ы» — стали для нас самыми масштабными ярмарками-продажами с большими скидками. Наши верные покупатели смогли вволю воспользоваться предоставившейся возможностью существенно увеличить количество книг своих домашних библиотек (чему мы только от души рады). Ярмарки «поехали» и по улусам, намчане, амгинцы, усть-алданцы, чурапчинцы, хангаласцы тоже смогли приобрести книги по самым низким ценам. А все потому, что мы так выражаем свю любовь и признательность к нашим читателям.
8. КРЫЛЬЯ, НОГИ И ХВОСТЫ…
Продукция, выпускаемая «Бичик», давно не ограничивается только книгами. В 2019 году мы еще расширили ассортимент. Вниманию покупателей представлены и шоколадные наборы в красивых подарочных упаковках, и чаи из ягод, растений, и обучающие, развивающие игрушки для детей, и различные сувениры, предметы, необходимые для дома и души. Век современных технологий немыслим без гаджетов.
В прошедшем году в Play Market и AppStore также появились новые электронные приложения: виртуальный музей «Моя Якутия», игры «Айко чудо-кукла», «Күөрэгэй», «Көтөр-сүүрэр», «Путешествуем по Якутии», многие из которых можно скачать абсолютно бесплатно.
9. ИЗДАНИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ
В прошедшем году вышло в свет рекордное количество изданий, авторами которых являются блогеры, известные люди. Это и уважаемая Эдьиий Дора, фуд-фотограф Наталья Оконешникова, супер-мамочки Мария Столярчик и Ольга Птицына, ведущая передачи «Город женщин» Сандаара Кулаковская, художник Кыыдаана Игнатьева, кулинарная фея Мария Васильева и другие. В этом году мы готовим для Вас еще больше интересных книг, на страницах которых успешные, известные люди откроют секреты своего успеха, поделятся советами.
10. РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ
Не может не радовать тот факт, что (пусть пока небольшими шажками) идет расширение границ продажи книг издательства на рынках вне республики и страны.
Если с 2018 года наши электронные издания появились в Литресе и Озоне, то сейчас печатные книги «Бичик» также можно увидеть на полках магазинов других регионов, заключено соглашение о сотрудничестве с «Белкнигой», крупнейшим книготорговым предприятием Республики Беларусь. В планах издательства заключение соглашений с другими книготорговыми организациями России и стран СНГ.
Современный век — это время постоянного поиска чего-то нового, апробаций и экспериментов.
Поздравляем всех своих коллег, журналистов, издателей с нашим праздником — Днем российской печати — и желаем интересных, ярких работ и неиссякаемой творческой фантазии!
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