10 домов для переселенцев из аварийного жилья готовы к новосельям

Томмот

С начала декабря Управлением государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) выдано 11 заключений о соответствии построенным, реконструированным объектам капстроительства требованиям проектной документации, из них 10 выдано многоквартирным домам для переселенцев из аварийного жилья и 1 заключение промышленному объекту.

Среди построенных жилых домов по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилфонда в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», получили заключения о соответствии три благоустроенных многоквартирных дома в Алданском районе.

Нижний Куранах

Так, в скором времени новоселье справят в 78 квартирах в 5 — этажном доме общей площадью 5161,4 кв. метров на улице Шахтерская, 98, и в 15 квартирах в 3-этажном доме общей площадью 833 кв. метров в 1-ом Микрорайоне, д. 12г, в поселке Нижний Куранах. В г. Томмоте по улице Кирова, 18, готов к заселению 4-этажный многоквартирный дом с офисным этажом общей площадью 1934,64 кв. метров, дом рассчитан на 21 квартиру.

Чернышеск

В поселке Усть-Нера Оймяконского улуса на улице Кривошапкина ожидает ввода в эксплуатацию 3-этажный благоустроенный многоквартирный дом общей площадью 972,48 кв. метров. 17 квартир в доме сданы застройщиком с внутренней отделкой, кухонными плитами, сантехникой, водонагревателями.

Также, выдано заключение о соответствии 9-этажному дому общей площадью 7402,4 кв. метров по улице Чернышевского, 110, в городе Якутске, где в 149 квартир переедут семьи, расселяемые из аварийного жилищного фонда.

«После получения застройщиками заключения о соответствии, дома готовятся к вводу в эксплуатацию, и надеемся, что семьи, ранее проживавшие в аварийном жилье, справят Новый год в светлых благоустроенных квартирах», — сказал первый заместитель руководителя Управления госстройжилнадзора РС(Я) Влад Пермяков.

Напомним, что заключение о соответствии является одним из документов, представляемых застройщиком в уполномоченный орган для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается органом местного самоуправления, в полномочия которого, также входит выдача разрешения на строительство.