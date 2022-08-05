10 августа ЯККиИ завершает прием документов от абитуриентов

10 августа ЯККиИ завершает прием документов на поступление от абитуриентов

10 августа последний срок подачи документов на поступление в Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д. Макаровой на 2022-2023 учебный год.

Как сообщают в приемной комиссии ЯККиИ, в этом году, помимо традиционных направлений подготовки, в колледже ведется набор по новой специальности «Эстрадное пение». Всего на 2022-2023 учебный год колледж имеет 60 бюджетных мест на очном отделении и 30 – на заочном.

Зачисление в ЯККиИ по среднему баллу документа об образовании. Вступительные испытания проводятся в виде творческого конкурса по видам обучения.

НАБОР НА БАЗЕ 9 КЛАССА:

Народное художественное творчество по виду «Хореографическое творчество»

Срок обучения – 3 года 10 месяцев

Квалификация: руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель.

20 бюджетных мест.

Народное художественное творчество по виду «Фото и видео творчество»

Срок обучения – 3 года 10 месяцев

Квалификация: руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель

15 бюджетных мест.

Музыкальное искусство эстрады – «Эстрадное пение»

Срок обучения – 3 года 10 месяцев

Квалификация: артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива

10 бюджетных мест.

НАБОР НА БАЗЕ 11 КЛАССА:

Социально-культурная деятельность

квалификация: организатор социально-культурной деятельности

Срок обучения – 1 год 10 месяцев

15 бюджетных мест.

НАБОР НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА БАЗЕ 11 КЛАССА:

Библиотековедение

Срок обучения – 2 года 10 месяцев

Квалификация: библиотекарь

10 бюджетных мест.

Театральная аудиовизуальная техника

Срок обучения – 2 года 10 месяцев

Квалификация: техник

10 бюджетных мест.

Социально-культурная деятельность

Срок обучения – 2 года 10 месяцев

Квалификация: организатор социально-культурной деятельности

10 бюджетных мест.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА ПОСТУПЛЕНИЕ В ЯККИИ:

1) Личная подача документов по адресу: г. Якутск, ул. Халтурина, 14/5

2) Через «Почту России» заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: г. Якутск, ул. Халтурина, 14/5 индекс: 677009 Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д. Макаровой с пометкой «Приёмная комиссия»

3) В электронной форме через Портал образовательных услуг Республики Саха (Якутия) https://edu.e-yakutia.ru и (или) портал государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия).

4) На адрес электронной почты: kkii.ykt@mail.ru (бланк заявления скачивайте на сайте yakkii.ru в разделе – АБИТУРИЕНТУ)

Телефоны для справок: 40-27-42, 703-206, +7914-829-40-91.