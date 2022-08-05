10 августа ЯККиИ завершает прием документов от абитуриентов
10 августа ЯККиИ завершает прием документов на поступление от абитуриентов
10 августа последний срок подачи документов на поступление в Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д. Макаровой на 2022-2023 учебный год.
Как сообщают в приемной комиссии ЯККиИ, в этом году, помимо традиционных направлений подготовки, в колледже ведется набор по новой специальности «Эстрадное пение». Всего на 2022-2023 учебный год колледж имеет 60 бюджетных мест на очном отделении и 30 – на заочном.
Зачисление в ЯККиИ по среднему баллу документа об образовании. Вступительные испытания проводятся в виде творческого конкурса по видам обучения.
НАБОР НА БАЗЕ 9 КЛАССА:
Народное художественное творчество по виду «Хореографическое творчество»
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
Квалификация: руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель.
20 бюджетных мест.
Народное художественное творчество по виду «Фото и видео творчество»
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
Квалификация: руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель
15 бюджетных мест.
Музыкальное искусство эстрады – «Эстрадное пение»
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
Квалификация: артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива
10 бюджетных мест.
НАБОР НА БАЗЕ 11 КЛАССА:
Социально-культурная деятельность
квалификация: организатор социально-культурной деятельности
Срок обучения – 1 год 10 месяцев
15 бюджетных мест.
НАБОР НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА БАЗЕ 11 КЛАССА:
Библиотековедение
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
Квалификация: библиотекарь
10 бюджетных мест.
Театральная аудиовизуальная техника
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
Квалификация: техник
10 бюджетных мест.
Социально-культурная деятельность
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
Квалификация: организатор социально-культурной деятельности
10 бюджетных мест.
СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА ПОСТУПЛЕНИЕ В ЯККИИ:
1) Личная подача документов по адресу: г. Якутск, ул. Халтурина, 14/5
2) Через «Почту России» заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: г. Якутск, ул. Халтурина, 14/5 индекс: 677009 Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д. Макаровой с пометкой «Приёмная комиссия»
3) В электронной форме через Портал образовательных услуг Республики Саха (Якутия) https://edu.e-yakutia.ru и (или) портал государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия).
4) На адрес электронной почты: kkii.ykt@mail.ru (бланк заявления скачивайте на сайте yakkii.ru в разделе – АБИТУРИЕНТУ)
Телефоны для справок: 40-27-42, 703-206, +7914-829-40-91.
+7 (999) 174-67-82
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