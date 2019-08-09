10 августа в Магане работает выездная касса Энергосбыта

Режим работы пункта приема платежей в селе Маган 10 августа – с 10.00 до 15.00 (ул. Антенная, 11/5, здание библиотеки).

Потребители могут произвести оплату и в других кассах Энергосбыта. Информация о пунктах приема платежей размещена на сайте Якутскэнерго («Частным лицам» / «Как оплатить» / «Пункты приема платежей»): https://yakutskenergo.ru/privat_pers/how_to_pay/.

Оплату энергоресурсов можно осуществлять также через сайт Якутскэнерго (https://yakutskenergo.ru):

без регистрации («Частным лицам» / «Как оплатить» / «Оплатить банковской картой»);

через личный кабинет (на главной странице сайта – ссылка «Личный кабинет»). Он дает возможность самостоятельно вносить показания прибора учета, получать счета-квитанции, производить оплату, контролировать

взаиморасчеты, обращаться к специалистам по интересующим вопросам.

По вопросам регистрации и работы в личном кабинете необходимо обращаться в контакт-центр Энергосбыта по тел.: 8 (800) 100-22-05, 8 (4112) 498-498.

Самый быстрый способ оплаты – с использованием QR-кода на платежном документе (квитанции), который ежемесячно доставляется потребителям. Платеж производится через мобильное приложение (Сбербанк Онлайн). Также потребители могут производить расчеты с помощью QR-кода через терминалы Сбербанка (банковской картой или наличными). Комиссия при этом не взимается.

Также принимаются платежи через отделения «Почты России», отделения банков, банкоматы, платежные терминалы.

Напомним, в соответствии с законодательством абоненты обязаны вносить плату за потребленные коммунальные услуги с 1 по 10 число месяца, следующего за расчетным.