1 января вспыхнул пожар в 9-этажке Якутска

02 января 2020 года

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

01 января 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о возгорании мусора по улице Автотранспортная в п. Усть-Нера Оймяконского района и по улице Комсомольская в г.Мирный Мирнинского района. В результате пожара сгорел мусор на общей площади 10,2 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

31 декабря 2019 г. в 23.43 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение в п.Серебряный Бор Нерюнгинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел 1 этаж 1-го подъезда. В результате пожара огнем повреждены стеновая перегородка, комната на пл. 30 кв.м. Причина, предположительно, неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

01 января 2020 г. в 00.08 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Тургенева в г.Ленск Ленского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения был запах дыма в доме. В результате пожара огнем повреждена стена в прихожей изнутри на площади 2 кв.м. Спасен жилой дом. Причина, предположительно, короткое замыкание электропроводов. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

01 января 2020 г. в 00.55 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная мастерская по улице Новый квартал в с.Харбалах Таттинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения строение горело открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена мастерская изнутри на площади 40 кв.м. Причина, предположительно, неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

01 января 2020 г. в 01.08 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в 9-ти этажном жилом доме на улице Федора Попова в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения с балкона 8 этажа шел дым. В результате пожара огнем повреждены домашнее имущество на балконе в двух квартирах. Общая площадь 5 кв.м. Причина, предположительно, неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

01 января 2020 г. в 11.36 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном доме в с.Жархан Нюрбинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горел пристрой. В результате пожара огнем повреждены внутренние стены и потолочное перекрытие в пристрое на общей площади 20 кв.м. Спасен жилой дом. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливается.

01 января 2020 г. в 14.51 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на переулке Лыткиной в мкр. Марха ГО «г.Якутск». К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения гараж горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден гараж по всей площади на 50 кв.м. Причина несоблюдение пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!