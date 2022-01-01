1 января появился первый ребенок нового столетия Якутии

Дорогие друзья , поздравляю вас с Новым годом! Рад сообщить, что сегодня, в 00:12 ч., на свет появился первый ребенок юбилейного 2022 года — первый ребёнок нового столетия республики !

Мальчик весом 3625 гр., ростом 52 см. по стал 4-м ребенком Айхалланы Иннокентьевны Николаевой из Амгинского улуса. Его рождение ознаменовало начало Года матери в Якутии. Он станет первым обладателем целевого капитала «Дети столетия» в 100000 рублей!

От всей души поздравляю родителей! Пусть малыш растет здоровым, крепким на радость своим родным и всем нам!