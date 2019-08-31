31.08.2019
14:18
29

Погода

1 сентября в Якутске будет солнечно

 1 сентября в Якутске ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северный 3-8 м/с.

Температура ночью +6+8, днем +18+20.

Источник: Якутское УГМС
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх