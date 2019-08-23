23.08.2019
13:30
105
Культура & Образование
1 сентября ТЮЗ открывает новый театральный сезон
Продолжается Год театра в России и Год консолидации в РС(Я).
ТЮЗ Якутии поздравляет любимых зрителей с новым учебным годом и желает отличной учебы и высоких достижений.
Как всегда Театр в новом сезоне порадует юных зрителей новыми интересными премьерами, познавательными беседами и творческими встречами.
К 1 сентября Театр подготовил праздничное поздравление с веселыми играми с аниматорами, танцами и показом любимой сказки детворы «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина для школьников 24-й и 38-й школ под девизом «Театр объединяет…»
С новым театральным сезоном, дорогие ребята! Ждем всех на спектаклях театра.
Фото: Пресс-центр театра.
Источник: Пресс-центр театра.
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