23.08.2019
13:30
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Культура & Образование

1 сентября ТЮЗ открывает новый театральный сезон

       Продолжается Год театра в России и Год консолидации в РС(Я).

ТЮЗ Якутии поздравляет любимых зрителей с новым учебным годом и желает отличной учебы и высоких достижений.

       Как всегда Театр в новом сезоне порадует юных зрителей новыми интересными  премьерами, познавательными беседами и творческими  встречами.

       К 1 сентября Театр подготовил праздничное поздравление с веселыми играми с аниматорами, танцами и показом любимой сказки детворы  «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина для школьников 24-й и 38-й школ под девизом «Театр объединяет…»

       С новым театральным сезоном, дорогие ребята! Ждем всех на спектаклях театра.

Фото: Пресс-центр театра.
Источник: Пресс-центр театра.
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