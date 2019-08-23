1 сентября ТЮЗ открывает новый театральный сезон

Продолжается Год театра в России и Год консолидации в РС(Я).

ТЮЗ Якутии поздравляет любимых зрителей с новым учебным годом и желает отличной учебы и высоких достижений.

Как всегда Театр в новом сезоне порадует юных зрителей новыми интересными премьерами, познавательными беседами и творческими встречами.

К 1 сентября Театр подготовил праздничное поздравление с веселыми играми с аниматорами, танцами и показом любимой сказки детворы «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина для школьников 24-й и 38-й школ под девизом «Театр объединяет…»

С новым театральным сезоном, дорогие ребята! Ждем всех на спектаклях театра.