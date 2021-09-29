1 октября грядут изменения в реквизиты платежных документов — налоговая
Федеральная налоговая служба сообщает, что с 01 октября 2021 года вступают в силу положения приказа Министерства финансов Российской Федерации от 14.09.2020 № 199н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н «Об утверждении правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 15 октября 2020 г. №60400).
Изменения касаются порядка указания информации, идентифицирующей платеж, а также плательщика, составившего распоряжение о переводе денежных средств, в уплату платежей, администрируемых налоговыми органами, а именно:
1. В Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации (далее — Распоряжение), администрируемых налоговыми органами (приложение № 2 к приказу Минфина России от 12.11.2013 107н) внесены следующие изменения:
При заполнении реквизита «106» Распоряжения из перечня допустимых значений основания платежа исключаются значения «ТР», «ПР», «АП» и «АР».
В случае погашения задолженности по таким основаниям в поле «106» распоряжения указывается значение «ЗД», а в поле «108» в номере документа первые два знака обозначают вид документа, например:
«ТР0000000000000» — номер требования налогового органа об уплате налога (сбора, страховых взносов);
«ПР0000000000000» — номер решения о приостановлении взыскания;
«АП0000000000000» — номер решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;
«АР0000000000000» — номер исполнительного документа (исполнительного производства).
Номер документа указывается после буквенного значения вида документа и должен четко соответствовать значениям и количеству знаков, указанным в соответствующем требовании, решении или исполнительном документе.
Например, при погашении требования налогового органа об уплате налога (сбора, страховых взносов) №41797, в поле «108» распоряжения должно быть указано: «ТР41797».
В случае добровольного погашения задолженности по налоговым платежам при отсутствии документа взыскания и указания в реквизите «106» Распоряжения значения основания платежа «ЗД», в показателе «108» («номер документа») указывается значение «0».
2. В Правила указания информации, идентифицирующей лицо или орган, составивший распоряжение о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации (приложение № 5 к приказу Минфина России от 12.11.2013 107н) внесены следующие изменения:
1) Исключены следующие статусы, идентифицирующие лицо или орган, составившие Распоряжение:
— «09» — налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) — индивидуальный предприниматель;
— «10» — налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) — нотариус, занимающийся частной практикой;
— «11» — налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) — адвокат, учредивший адвокатский кабинет;
— «12» — налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) — глава крестьянского (фермерского) хозяйства;
— «21» — ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков;
— «22» — участник консолидированной группы налогоплательщиков;
— «25» — банки-гаранты, составившие распоряжение о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации при возврате налога на добавленную стоимость, излишне полученной налогоплательщиком (зачтенной ему) в заявительном порядке, а также при уплате акцизов, исчисленных по операциям реализации подакцизных товаров за пределы территории Российской Федерации, и акцизов по алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции;
— «26» — учредители (участники) должника, собственники имущества должника — унитарного предприятия или третьи лица, составившие распоряжение о переводе денежных средств на погашение требований к должнику по уплате обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов, в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве.
2) Изменено наименование значения статуса «13», которое изложено в следующей редакции: «13» — налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) — физическое лицо, индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, глава крестьянского (фермерского) хозяйства.
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