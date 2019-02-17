1 марта заканчивается «дачная амнистия»

С 1 марта вводится новый порядок строительства частных и садовых домов. Рассказываем, что нужно успеть до этого срока.

До 28 февраля 2019 года владельцы дачных и садовых участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства (в границах населенного пункта), которые возводят или реконструируют жилой дом, могут успеть направить в уполномоченные органы уведомление в упрощенном порядке. С 1 марта для строительства частных домов потребуется получить разрешение на строительство, а после его завершения и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Рассказываем, как успеть заявить о стройке или вводе объекта в эксплуатацию в упрощенном порядке, какие документы необходимо подготовить и какие существуют новые требования по застройке дачных и садовых участков.

«Дачная амнистия» попросту утратила свое значение»

Михаил Африканов, руководитель проекта «Истринская долина»:

— С 1 марта можно смело забыть про так называемую «дачную амнистию», которую нам так регулярно продлевали, что это стало привычкой. Она предусматривала упрощенный порядок регистрации прав на отдельные объекты недвижимости — по декларации в простой письменной форме без разрешения на строительство дома или разрешения на ввод в эксплуатацию. Последний раз «дачная амнистия» была пролонгирована до 1 марта 2020 года, однако вступивший в силу 4 августа 2018 года Федеральный закон № 340-ФЗ настолько изменил порядок регистрации недвижимости и прав на нее, что она попросту утратила свое значение.

Что изменится

Согласно новому закону, с 1 марта заканчивается упрощенный уведомительный порядок строительства и ввода в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов на дачных, садовых участках и в населенных пунктах. С первого дня весны уже потребуется получение разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию. Все требования и нововведения касаются исключительно жилых домов. Для тех, кто захочет построить баню, беседку или сарай, по-прежнему не потребуется разрешений и уведомлений. После 1 марта для их владельцев ничего не изменится.

Зачем нужны новые правила

Как предполагается, уведомления должны защитить участки от самостроя и легализовать постройки, в том числе для их учета и сбора налогов. По оценке компании «Миэль-Загородная недвижимость», сегодня в Московской области официально учтены около 60–70% домов, по регионам эта доля существенно ниже, в лучшем случае 40%.

«Люди умеют считать очень хорошо»

Владимир Яхонтов, управляющий партнер «Миэль-Загородная недвижимость»:

— С точки зрения удобства изменения в регламентации — это небольшой шаг к потребителю от государства. Однако итоговая цель — внесение всех объектов недвижимости на госучет и получение налогов. Люди умеют считать очень хорошо, особенно в текущих экономических условиях — и далеко не всегда выгода от регистрации строения превысит убытки от выплаты налогов. По большому счету, вся история с изменениями — это путь к полной государственной базе учета всех строений, базирующийся на гражданском самосознании. Но если этот процесс и будет завершен, то только через 20–30 лет.

Что нужно успеть до 1 марта

До 1 марта 2019 года продолжает действовать упрощенный порядок для постановки на кадастровый учет и государственной регистрации права на садовые дома, на жилые строения, жилые дома, созданные (законченные строительством) на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства, дачного хозяйства. Если заявить о строительстве до этого срока, то уже не придется получать разрешение на строительство, которое потребуется при регистрации дачи в собственность при отсутствии уведомления для администрации, поясняет управляющий директор «Метриум Премиум» Илья Менжунов.

Если собственник земельного участка закончил строительство садового дома, жилого дома на земельных участках для ведения садоводства, дачного хозяйства, то нужно успеть в срок до 1 марта 2019 года подготовить его технический план и подать его вместе с заявлением для регистрации государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в Росреестр, поясняет юрист НЮС «Амулекс» Андрей Еремин. По его словам, предоставление уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции указанных объектов и уведомлений об окончании строительства или реконструкции указанных объектов в этом случае не требуется.

Какие документы потребуются

До 1 марта 2019 года можно успеть подготовить технический план жилого дома или жилого строения без направления уведомления о планируемом строительстве и уведомления об окончании строительства, говорит юрисконсульт департамента загородной недвижимости компании «Инком-Недвижимость» Гульнара Сабурова.

Уведомление не многим сложнее декларации: в нем указывается площадь застройки, планируемая высота дома, количество этажей, схема расположения строения на участке, дополняет Африканов. По его словам, если ваш план соответствует градостроительным нормам, вам его должны согласовать без проблем.

Проектная документация представляет собой документацию, определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства или реконструкции. Срок подготовки технического плана с учетом необходимости выезда специалиста на место для привязки жилых домов и садовых домиков к земельным участкам в среднем составляет от пяти до семи дней, утверждает Еремин.

«Но даже если вы не успеваете, не паникуйте и не суетитесь. Помните, что именно на основании данных Единого государственного реестра недвижимости ФНС формирует имущественный налог. То есть кадастровый учет недвижимости нужен государству больше, чем вам. Поэтому никаких значительных препятствий на этом пути с 1 марта 2019 года не появится», — считает руководитель проекта «Истринская долина» Михаил Африканов.

Сколько стоит проектная документация

Проект дома средней площадью 140 кв. м, по данным «Инком-Недвижимости», может стоить от 30 тыс. до 50 тыс. руб., если проект типовой — 10–15 тыс. руб. Отступление от типового проекта — это практически подготовка нового, соответственно, и затраты существенно увеличатся, предупреждает Сабурова.

Менжунов отмечает, что непосредственно для самого строительства потребуются рабочая документация (с подробными чертежами) и карта инженерных сетей — то есть разработка проекта под ключ обойдется уже примерно в 90–100 тыс. руб. Однако, как было отмечено выше, для соблюдения формальностей по отправке уведомлений о начале строительства потребуется оплатить около 15–20 тыс. руб. Сумма может быть и меньше, если дом занимает по площади менее 100 «квадратов».

Что будет, если не соблюдать требования

Если вы проигнорировали и старый порядок, и новый, то учтите, что в дальнейшем ваш дом может быть признан самостроем, что грозит сносом по решению суда, предупреждает Африканов. «В связи с этим риски приобретения проблемных дач в старых советских товариществах кратно возрастают. Если по документам зарегистрирован один дом, а по факту стоит другой, то последствия могут быть самыми неприятными», — говорит эксперт.