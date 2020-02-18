1 марта в Старом городе пройдет Масленица
Масленица — веселый, сытный и народный праздник, длящийся целую неделю. Проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы в России отмечаются празднованием Масленицы. Масленица — это древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры, сохранившийся и после принятия христианства. Это, прежде всего, обильная и сытная пища, хоровод, песни, пляски и игры.
В воскресенье, 1 марта, в Якутске пройдет народный праздник «Широкая Масленица».
Празднование начнется с 10:00 часов в Старом городе, возле ТР «Кружало». Все желающие могут принять участие в масленичных конкурсах, сообщает мэрия города.
С положениями конкурсов можно ознакомиться здесь.
ПРОГРАММА
народного праздника «Широкая Масленица»
|Начало
|Программа
|10.00
|«Весенняя ярмарка» сувенирный ряд, выставка – продажа изделий народного творчества и товаров подарочного ассортимента (внутри ТР «Кружало»)
|12.00
|«Масленица идет – блин да мёд несёт!» зазывание, забавы, игры со зрителями, коробейники (на улице)
|12.30
|«Широкая Масленица» театрализованное представление (на улице)
|13.00
|«Нам везде надо успеть – и сплясать и песню спеть!» концертно – развлекательная программа (конкурсы, игры на улице):· «Масленица – красна девица» открытый народный конкурс масленичных кукол (чучел)· «Блин да мёд и сладкий чай» угощение гостей чаем из самовара;· «Горошины – Скоморошины» народный детский конкурс русского национального костюма скоморошек;· «Русская плясовая» народный танцевальный конкурс;· «Ярмарка на веселую Масленицу» выставка – продажа изделий народного творчества
|13.00
|«Масленица золотая, гостья дорогая» концертно – развлекательная программа творческих коллективов города Якутска (внутри ТР «Кружало»)
|13.00
|«Где блины, там и мы!» конкурсная программа (внутри ТР «Кружало»)· «С пылу, с жару…» народный конкурс по выпеканию блинов;· «Блинный стол» народный конкурс среди территориальных органов управлений;· «Блинные рекорды» народный конкурс
|13.00
|«Масленица турнир объявляет, на молодецкие забавы приглашает!» конкурсное игровое действо (молодецкие потехи):· Перетягивание каната;· Метание метлы;· Поднятие гири;· Блинная эстафета;· Народные игры и забавы.
|16.00
|«От барыни до хип – хопа» масленичный танцевальный флеш – мобПРОЩАНИЕ С МАСЛЕНИЦЕЙ — ХОРОВОД
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