18.02.2020
17:30
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Якутск

1 марта в Старом городе пройдет Масленица


Масленица — веселый, сытный и народный праздник, длящийся целую неделю. Проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы в России отмечаются празднованием Масленицы. Масленица — это древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры, сохранившийся и после принятия христианства. Это, прежде всего, обильная и сытная пища, хоровод, песни, пляски и игры.

В воскресенье, 1 марта, в Якутске пройдет народный праздник «Широкая Масленица».

Празднование начнется с 10:00 часов в Старом городе, возле ТР «Кружало». Все желающие могут принять участие в масленичных конкурсах, сообщает мэрия города.

С положениями конкурсов можно ознакомиться здесь.

ПРОГРАММА 
народного праздника «Широкая Масленица» 

НачалоПрограмма
10.00«Весенняя ярмарка» сувенирный ряд, выставка – продажа изделий народного творчества и товаров подарочного ассортимента (внутри ТР «Кружало»)
12.00«Масленица идет – блин да мёд несёт!» зазывание, забавы, игры со зрителями, коробейники (на улице)
12.30«Широкая Масленица» театрализованное представление (на улице)
13.00«Нам везде надо успеть – и сплясать и песню спеть!» концертно – развлекательная программа (конкурсы, игры на улице):·         «Масленица – красна девица» открытый народный конкурс масленичных кукол (чучел)·         «Блин да мёд и сладкий чай» угощение гостей чаем из самовара;·         «Горошины – Скоморошины» народный детский конкурс русского национального костюма скоморошек;·         «Русская плясовая» народный танцевальный конкурс;·         «Ярмарка на веселую Масленицу» выставка – продажа изделий народного творчества
13.00«Масленица золотая, гостья дорогая» концертно – развлекательная программа творческих коллективов города Якутска (внутри ТР «Кружало»)
13.00«Где блины, там и мы!» конкурсная программа (внутри ТР «Кружало»)·         «С пылу, с жару…» народный конкурс по выпеканию блинов;·         «Блинный стол» народный конкурс среди территориальных органов управлений;·         «Блинные рекорды» народный конкурс
13.00«Масленица турнир объявляет, на молодецкие забавы приглашает!» конкурсное игровое действо (молодецкие потехи):·         Перетягивание каната;·         Метание метлы;·         Поднятие гири;·         Блинная эстафета;·         Народные игры и забавы.
16.00«От барыни до хип – хопа» масленичный танцевальный флеш – мобПРОЩАНИЕ С МАСЛЕНИЦЕЙ — ХОРОВОД

Фото: Якутск.рф
Источник: https://якутск.рф/press-tsentr/news/?ELEMENT_ID=105783
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