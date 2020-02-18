1 марта в Старом городе пройдет Масленица



Масленица — веселый, сытный и народный праздник, длящийся целую неделю. Проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы в России отмечаются празднованием Масленицы. Масленица — это древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры, сохранившийся и после принятия христианства. Это, прежде всего, обильная и сытная пища, хоровод, песни, пляски и игры.

В воскресенье, 1 марта, в Якутске пройдет народный праздник «Широкая Масленица».

Празднование начнется с 10:00 часов в Старом городе, возле ТР «Кружало». Все желающие могут принять участие в масленичных конкурсах, сообщает мэрия города.

С положениями конкурсов можно ознакомиться здесь.

ПРОГРАММА

народного праздника «Широкая Масленица»