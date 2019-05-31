1 июня в Якутске стартует VII дворовая спартакиада школьников

В рамках Года добрососедства, в День защиты детей 1 июня в 15 часов на территории спортивной площадки СОШ № 33 имени Л.А. Колосовой состоится открытие VII дворовой спартакиады «От дворовой команды к спортивным играм «Дети Азии».

В Спартакиаде примут участие 15 детских дворовых команд округов и пригородов, возраст участников — 10-12 лет.

Целью проведения Спартакиады является популяризация массового спорта среди детей, привлечение детей к систематическим и самостоятельным занятиям физической культуры и спорта, приобщение детей и подростков здоровому образу жизни.

Организаторы – Управление физической культуры и спорта города Якутска, Управление образования Окружной администрации города Якутска и МОБУ ДОД «Детский (подростковый) центр».

Спартакиада состоит из двух этапов:

I этап – проведен в мае в форме отборочного тура.

II этап – с 1 по 9 июня в форме финальных соревнований.

После официального открытия, 1 июня пройдут соревнования «Веселые старты».

2 июня состоится велоэстафета на площади Победы, с 11.00 ч.

7 июня – соревнования по многоборью (ГТО) на спортивной площадке СОШ № 33, с 11.00 ч.

8-9 июня на спортивной площадке ДЮСШ № 4 пройдет турнир по мини-футболу.

Подведение итогов и награждение состоится 9 июня.

Команда, занявшая первое место в общекомандном зачете, награждается кубком, вымпелом, дипломом I степени и путевками на летний отдых в оздоровительные лагеря г. Севастополь и Республики Крым.

Команды, занявшие призовые места будут награждены вымпелами и грамотами. Участники команд, показавшие лучшие результаты в личном первенстве, будут награждены грамотами и медалями.