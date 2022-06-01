1 июня в Якутске состоялась торжественная выписка новорожденных

Появление малыша в семье – такого долгожданного, такого любимого – всегда счастье. А уж когда выписка из роддома проходит в торжественной обстановке — это приятно вдвойне.

В День защиты детей в перинатальном центре Якутской республиканской клинической больницы состоялась, ставшая уже традиционной, торжественная выписка новорожденных. Цветы, воздушные шары и счастливые улыбки украсили этот праздник, а родственники спешили на самую волнительную в жизни встречу.

Мероприятие также приурочили Году Матери в Республике Саха (Якутия) и 100-летию образования ЯАССР.С рождением детей семьи поздравили председатель Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Прасковья Борисова, представители окружной администрации, страховой компании, министерства здравоохранения региона и врачи Якутской республиканской клинической больницы.

Гости сердечно поздравили молодых родителей с рождением малышей и пожелали всем крепкого здоровья и благополучия. Мамочкам и новорожденным вручили подарочные наборы. В свою очередь молодые мамочки отметили хорошее отношение персонала, их квалификацию и искренне поблагодарили медиков за профессионализм и оказанную поддержку.

«Международный день защиты детей –это теплый, радостный праздник, еще одно напоминание нам, взрослым, о том, что мы ни на минуту не должны забывать о проблемах подрастающего поколения. Мы обязаны сделать все, чтобы подрастающее поколение было счастливым, чтобы наши дети выросли настоящими патриотами своей родины, полезными обществу, умными и талантливыми. Наш перинатальный центр позволяет оказывать мамам и малышам всестороннюю медицинскую помощь в его стенах. Для рожениц предусмотрены отдельные палаты и возможность совместных родов. На базе центра оказывается качественная помощь. Комфортные условия должны стать мотивацией для повторного обращения мам в «центр жизни», а именно так можно назвать наш перинатальный центр. Желаю всем детям республики крепкого здоровья, счастливого детства и успехов во всех начинаниях»,- отметил главный врач Якутской республиканской клинической больницы Николай Васильев.

Сегодня пятнадцать новорожденных – 9 мальчиков и 6 девочек – выписали домой.