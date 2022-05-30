1 июня состоится премьера мультфильма «Кындыкан»

1 июня 2022 г. в кинотеатрах г. Якутска состоится премьера анимационного фильма «Кындыкан». В преддверии премьеры в столице республики пройдут мероприятия для детей и родителей.

«Кындыкан» – необычный аутентичный мультфильм, раскрывающий историю девочки, выросшей в стойбище Крайнего Севера. Всех его жителей в одночасье скосила эпидемия оспы, и только Кындыкан выжила, став новым символом

силы духа северных народов. Эта таинственная история легла в основу красивой легенды и воплотилась в сюжетной линии нового анимационного фильма.

Главная цель мультфильма – обратить внимание широкой общественности к вопросам сохранения и популяризации культурного наследия Севера и Арктики, а также запустить тренд, чтобы Север и его хранители (народы Севера) стали узнаваемыми героями и символами как в России, так и в мире.

Яркий этно-проект «Кындыкан» объединил профессионалов из различных креативных сфер, которые творят и созидают во благо единой миссии – сохранить языки, традиции, уклад жизни и культурные коды коренных малочисленных народов Севера. За рекордно короткие сроки, в течение года был реализован ряд креативных проектов, ставших популярных не только в республике, но и в России и мире: серии фото и художественных проектов, журналистских материалов на ТВ и YouTube, музыкальные композиции и клипы по мотивам Крайнего Севера. Командой «Кындыкан» были организованы экспедиции на Север и установлен бесплатный спутниковый интернет для оленеводов. Одним из главных достижений проекта стал выпуск детской сказки «Кындыкан» под авторством молодой писательницы Лидии Тарасовой, которая получила широкий отклик, как у детской аудитории, так и у взрослых читателей.

Над созданием мультфильма работала команда из Якутии под строгим соблюдением всех культурных традиций эвенского народа вместе с экспертами, в числе которых: носители языка и культуры, ученые лингвисты, этнографы. Новый мультфильм показывает древнюю культуру крайнего Севера и важные ценности сохранения традиций и почитания заветов предков. Анимационный продакшн из Якутии был создан с участием коллег из российских студий, чтобы достичь высокого качества картинки.

Режиссёром выступил Сергей Киатров, в сотрудничестве с художественным руководителем Сарданой Иннокентьевой, над сценарием трудились Маргарита Попова, автор проекта и потомок Кындыкан и Ольга Кондакова. В музыкальной аранжировке использованы фрагменты героического протоэпоса эвенского народа Нимкан исчезающего жанра в исполнении одной из последних сказительниц – старейшины Анны Ивановны Хабаровской. В Республике Саха (Якутия) сказительниц, исполняющих подобный жанр всего трое. Также для музыкального сопровождения были подобраны композиции в исполнении известной старейшины и хранительницы эвенской культуры Акулины Трайзе — Нулгынэч. Официальный саундтрек мультфильм «Кындыкан» исполнила известная этно-певица Саина. Роли озвучены на эвенском языке носителями языка и культуры: Ефимовой Аксинией Ивановной, Подобашевой Ольгой Семеновной, Кейметиновой Варварой Васильевной.

Консультантами проекта «Кындыкан» являются сильнейшие эксперты по эвенской культуре: Кривошапкин Андрей Васильевич, Алексеев Анатолий Афанасьевич, Степанов-Ламутский Анатолий Платонович, Кейметинова Александра Давыдовна, Степанова-Хабаровская Светлана Павловна и молодой учёный Осипов Борис Яковлевич. Стилистика мультика прорисована на основе иллюстраций Дианы Корякиной, эвенкийской художницы из Якутии, чьи иллюстрации украсили книгу-сказку Кындыкан.

Проект Кындыкан является официальным проектом Ассоциации КМНС под курированием Христофоровой Любови Викторовны.

«Мультфильм, в первую очередь поучителен. И я считаю, что он затронет не только сердца детей, но и поднимет вполне взрослые вопросы. Забывая традиции, культуру любой народ обречен на погибель. В этом отношении Кындыкан несёт огромную смысловую нагрузку. Идея проста и очень актуальна, нужно, не только эвенам, но и всем народам Севера быть всем вместе, нужно гордиться своим происхождением, ценить свой род, семью. Это основа всего, которая придает нам сил. Я советую этот мультфильм к просмотру, не только детям, так и взрослым. В музыкальной аранжировке использованы фрагменты исчезающего фольклорного жанра эвенского народа – Нимкан», — прокомментировал Анатолий Платонович Степанов, известный эвенский поэт – мелодист, писатель, председатель республиканского союза эвенов и главный эксперт проекта Кындыкан.

Официальная премьера пройдет в г. Якутске 1 июня 2022 г. в КЦ СВФУ «Сергеляхские огни» и в кинотеатрах города. Первая пилотная серия о “Кындыкан” выходит на двух языках (русском и эвенском), в дальнейшем планируется продолжение в формате сериала.

Короткометражный мультфильм об отважной эвенской девочке Кындыкан создан при поддержке компании АЛРОСА и гранта Главы Республики Саха (Якутия).

Синопсис мультфильма: “Девочка Кындыкан растет в окружении своей семьи на крайнем Севере, впитывая бабушкины истории о духах, шаманах и вере. Оказалось, что ее дед в свое время заточил злую ведьму, которая уничтожала народы, приносила много бед и несчастий северным людям. В итоге из-за нарушения древнего табу ведьма вырвалась на свободу, и весь ее род оказался в смертельной опасности…”.

Ждем всех жителей г. Якутска на мероприятия:

Локация № 1: КЦ СФВУ «Сергеляхские огни». официальная премьера

Дата и время: 1 июня 2022 г., в 16:00

Состоится официальная премьера мультфильма Кындыкан и танцевальной постановки клуба «Галатея» по мотивам сказки «Невероятная приключения Кындыкан»

Локация № 2: Кинотеатр «Лена» город Якутск.

Дата и время: 1 июня 2022 г., в 11:45

Весь июнь перед показом фильмов детского контента идет показ короткометражного мультфильма “Кындыкан”.

1 июня проходит презентация мультика в формате красной ковровой дорожки.

Перед входом в кинотеатр зрителей встречает маленькая Кындыкан – Кристина Черемкина с другом – оленем Гиркэ.

Зрители принимают участие в акции «100 картин».

Локация № 3: Кинотеатр «Центральный» город Якутск.

Дата и время: 1 июня 2022 г. 14:00

Весь июнь перед показом фильмов детского контента идет показ короткометражного мультфильма “Кындыкан”. Трейлер на экране фасада здания и афиша.

1 июня проходит официальная презентация мультика.

Гостей встречает маленькая Кындыкан – Кристина Черемкина.

Музыкальное представление.

Показ мультфильма на экране установленном на фасаде.

Локация №4: УРДЭЛ парк

Дата и время: 4 июня 2022, 12:00

Открытие туристической локации «Эвенская деревня».

На специально отведенной площадке, устанавливаются Чоры (эвенские юрты), проходит презентация культуры северных народов – эвенов и проекта Кындыкан.