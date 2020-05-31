1 июня — Международный День защиты детей
В этом году впервые Международный день защиты детей состоится в онлайн-формате. Праздник будут насыщен игровыми программами, яркими видеопрезентациями, конкурсами, встречами с известными людьми, мастер-классами, мероприятия проходят в рамках проекта «Мы – будущее России!»
Программа Международного Дня защиты детей «Мы — будущее России!»
Дата проведения: 1 июня 2020 года
Площадки проведения: НВК «Саха», радио «Тэтим», инстаграмм: @minobrnauki_ykt, @minmol_ykt, @dopobrazovaniye, @sosnovybor_ykt, @yunarmy14, @ykt_cadet_school, сайт quizplease.ru, страницы «MyQuiz», @sakhakvnofficial, ВКОНТАКТЕ. ФЭЙСБУК, ТИКТОК, ЛАЙК, YouTube.
Организаторы: Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия), ГАНОУ Республики Саха (Якутия) Республиканский ресурсный центр «Юные Якутяне», ГАУ ДО Республики Саха (Якутия) Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», Региональное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Республики Саха (Якутия), ГБОУ Республики Саха (Якутия) «Якутская кадетская школа-интернат», Российское движение школьников Республики Саха (Якутия).
Официальный хештег: #МЫБУДУЩЕЕРОССИИ14
|Время
|Описание мероприятий
|Площадка
|Ответственный исполнитель
|07:10
|Онлайн подключение по скайпу в программе «Эрдэьиттэр» с участием министра образования и науки Республики Саха (Якутия) М.П. Сивцева и активистов РДШ Кати Алексеевой, ученицы 10 класса СОШ №1 г. Вилюйска и Ньургуна Тарасова, ученика 10 класса МОБУ «Саха Гимназия»
|НВК «Саха»
|Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)
|11:15
|Видеоролик о детских достижениях. (смонтированное отчетное видео о достижениях детей по направлениям дополнительного образования)
|НВК «Саха», Радио «Тэтим»
|Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)
|11:20
|Видеоролик, посвященный Международному Дню защиты детей «Мы-будущее России!»
|НВК «Саха», Радио «Тэтим»
|Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)
|11:35
|Физкультминутка «Зарядка» (Трансляция видеозаписи. Утренняя зарядка юнармейца – проведение комплекса физических упражнений. Занятие проводит Степан Иванович Рожин, капитан кадетского корпуса, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе Республики Саха (Якутия), неоднократный призер республиканских соревнований по вольной борьбе)
|НВК «Саха», Радио «Тэтим» @yunarmy14 @ykt_cadet_school
|Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)
|11:37
|Видеопрезентация летних профильных смен Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» с поздравлениями и приветствиями воспитанников на языках КМНС, русском, якутском, английском, китайском.
|НВК «Саха», Радио «Тэтим»
|Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)
|11:42
|Видеоролик о детских общественных организациях республики в составе Российского движения школьников. Также включает видеосюжет о детской лаборатория проекта «Мы -будущее России».
|НВК «Саха», Радио «Тэтим»
|Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)
|16:15
|Онлайн занятие «Урок Победы. памяти Н.Н. Чусовского». (Проведение онлайн занятия «Урок Победы памяти Н.Н. Чусовского. Урок посвящен герою Советского Союза Н.Н. Чусовскому)
|НВК «Саха», Радио «Тэтим» @ykt_cadet_school
|Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)
|Вспомогательные площадки
|11:30
|Игровая программа от вожатского отряда «Душа Севера» и воспитанников смен Соснового бора. Запуск чэлленджа #найдисебявсб
|YOUTUBE @sosnovybor_ykt
|Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
|12:00
|Видеопрезентации мастер-классов. Видеоролики – знакомство с общественным движением «Юнармия» и юнармейцами республики
|@yunarmy14
|Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» РС(Я)
|15:00
|Акция «Онлайн-квиз ко Дню защиты детей» (Командная игра в онлайн-режиме по теме «Детство и школьная жизнь»).
|Сайт: quizplease.ru, ВКонтакте skm_rus ВКонтакте bpcontest
|Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
|15:00
|Мастер-классы с хореографами танцевальных групп «Zavod», «LevelUp»
|@minmol_ykt
|Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
|16:00
|Диалог на равных с известными публичными личностями кино и телевидения
|Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
|17:00
|Квиз-игра
|На платформе «MyQuiz»
|Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
|18:00
|Флэш-моб «Дети республики». (Воспитанники – представители из муниципальных районов и городских округов республики танцуют флэш-моб «Дети Республики» и запускают чэллендж #мыбудущеероссии).
|YOUTUBE sosnovybor_ykt
|Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
|18:00
|Подведение итогов I Республиканского конкурса вайнов (по пропаганде чтения) среди школьных команд «СахаКВН», приуроченного ко Дню защиты детей
|@sakhakvnofficial
|Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) ДОО «Союз детских общественных объединений» Республики Саха (Якутия)
+7 (999) 174-67-82