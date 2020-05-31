1 июня — Международный День защиты детей

Время Описание мероприятий Площадка Ответственный исполнитель

07:10 Онлайн подключение по скайпу в программе «Эрдэьиттэр» с участием министра образования и науки Республики Саха (Якутия) М.П. Сивцева и активистов РДШ Кати Алексеевой, ученицы 10 класса СОШ №1 г. Вилюйска и Ньургуна Тарасова, ученика 10 класса МОБУ «Саха Гимназия» НВК «Саха» Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)

11:15 Видеоролик о детских достижениях. (смонтированное отчетное видео о достижениях детей по направлениям дополнительного образования) НВК «Саха», Радио «Тэтим» Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)

11:20 Видеоролик, посвященный Международному Дню защиты детей «Мы-будущее России!» НВК «Саха», Радио «Тэтим» Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)

11:35 Физкультминутка «Зарядка» (Трансляция видеозаписи. Утренняя зарядка юнармейца – проведение комплекса физических упражнений. Занятие проводит Степан Иванович Рожин, капитан кадетского корпуса, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе Республики Саха (Якутия), неоднократный призер республиканских соревнований по вольной борьбе) НВК «Саха», Радио «Тэтим» @yunarmy14 @ykt_cadet_school Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)

11:37 Видеопрезентация летних профильных смен Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» с поздравлениями и приветствиями воспитанников на языках КМНС, русском, якутском, английском, китайском. НВК «Саха», Радио «Тэтим» Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)

11:42 Видеоролик о детских общественных организациях республики в составе Российского движения школьников. Также включает видеосюжет о детской лаборатория проекта «Мы -будущее России». НВК «Саха», Радио «Тэтим» Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)

16:15 Онлайн занятие «Урок Победы. памяти Н.Н. Чусовского». (Проведение онлайн занятия «Урок Победы памяти Н.Н. Чусовского. Урок посвящен герою Советского Союза Н.Н. Чусовскому) НВК «Саха», Радио «Тэтим» @ykt_cadet_school Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)

Вспомогательные площадки

11:30 Игровая программа от вожатского отряда «Душа Севера» и воспитанников смен Соснового бора. Запуск чэлленджа #найдисебявсб YOUTUBE @sosnovybor_ykt Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)

12:00 Видеопрезентации мастер-классов. Видеоролики – знакомство с общественным движением «Юнармия» и юнармейцами республики @yunarmy14 Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» РС(Я)

15:00 Акция «Онлайн-квиз ко Дню защиты детей» (Командная игра в онлайн-режиме по теме «Детство и школьная жизнь»). Сайт: quizplease.ru, ВКонтакте skm_rus ВКонтакте bpcontest Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)

15:00 Мастер-классы с хореографами танцевальных групп «Zavod», «LevelUp» @minmol_ykt Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)

16:00 Диалог на равных с известными публичными личностями кино и телевидения Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)

17:00 Квиз-игра На платформе «MyQuiz» Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)

18:00 Флэш-моб «Дети республики». (Воспитанники – представители из муниципальных районов и городских округов республики танцуют флэш-моб «Дети Республики» и запускают чэллендж #мыбудущеероссии). YOUTUBE sosnovybor_ykt Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)