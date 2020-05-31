31.05.2020
11:42
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Праздники

1 июня — Международный День защиты детей

В этом году  впервые Международный день защиты детей состоится в онлайн-формате. Праздник будут насыщен игровыми программами, яркими видеопрезентациями, конкурсами, встречами с известными людьми, мастер-классами, мероприятия проходят в рамках проекта «Мы – будущее России!»

Программа Международного Дня защиты детей «Мы — будущее России!»

Дата проведения: 1 июня 2020 года

Площадки проведения: НВК «Саха», радио «Тэтим», инстаграмм: @minobrnauki_ykt, @minmol_ykt, @dopobrazovaniye, @sosnovybor_ykt, @yunarmy14, @ykt_cadet_school, сайт quizplease.ru, страницы «MyQuiz», @sakhakvnofficial, ВКОНТАКТЕ. ФЭЙСБУК, ТИКТОК, ЛАЙК, YouTube.

Организаторы: Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия), ГАНОУ Республики Саха (Якутия) Республиканский ресурсный центр «Юные Якутяне», ГАУ ДО Республики Саха (Якутия) Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», Региональное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Республики Саха (Якутия), ГБОУ Республики Саха (Якутия) «Якутская кадетская школа-интернат», Российское движение школьников Республики Саха (Якутия).

Официальный хештег: #МЫБУДУЩЕЕРОССИИ14

ВремяОписание мероприятийПлощадка  Ответственный исполнитель
07:10Онлайн подключение по скайпу в программе «Эрдэьиттэр» с участием министра образования и науки Республики Саха (Якутия) М.П. Сивцева и активистов РДШ Кати Алексеевой, ученицы 10 класса СОШ №1 г. Вилюйска и Ньургуна Тарасова, ученика 10 класса МОБУ «Саха Гимназия»  НВК «Саха»  Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)
11:15Видеоролик о детских достижениях. (смонтированное отчетное видео о достижениях детей по направлениям дополнительного образования)НВК «Саха», Радио «Тэтим»Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)
11:20Видеоролик, посвященный Международному Дню защиты детей «Мы-будущее России!»НВК «Саха», Радио «Тэтим»Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)
11:35Физкультминутка «Зарядка» (Трансляция видеозаписи. Утренняя зарядка юнармейца – проведение комплекса физических упражнений. Занятие проводит Степан Иванович Рожин, капитан кадетского корпуса, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе Республики Саха (Якутия), неоднократный призер республиканских соревнований по вольной борьбе)НВК «Саха», Радио «Тэтим» @yunarmy14 @ykt_cadet_school    Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)
11:37Видеопрезентация летних профильных смен Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» с поздравлениями и приветствиями воспитанников на языках КМНС, русском, якутском, английском, китайском.  НВК «Саха», Радио «Тэтим»Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)  
11:42Видеоролик о детских общественных организациях республики в составе Российского движения школьников. Также включает видеосюжет о детской лаборатория проекта «Мы -будущее России».НВК «Саха», Радио «Тэтим»Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)
16:15Онлайн занятие «Урок Победы. памяти Н.Н. Чусовского». (Проведение онлайн занятия «Урок Победы памяти Н.Н. Чусовского. Урок посвящен герою Советского Союза Н.Н. Чусовскому)НВК «Саха», Радио «Тэтим» @ykt_cadet_school    Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)      
Вспомогательные площадки  
11:30Игровая программа от вожатского отряда «Душа Севера» и воспитанников смен Соснового бора.  Запуск чэлленджа #найдисебявсбYOUTUBE @sosnovybor_yktМинистерство образования и науки Республики Саха (Якутия)    
12:00Видеопрезентации мастер-классов. Видеоролики – знакомство с общественным движением «Юнармия» и юнармейцами республики@yunarmy14  Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» РС(Я)
15:00Акция «Онлайн-квиз ко Дню защиты детей» (Командная игра в онлайн-режиме по теме «Детство и школьная жизнь»).  Сайт: quizplease.ru, ВКонтакте skm_rus  ВКонтакте bpcontestМинистерство образования и науки Республики Саха (Якутия)  
15:00Мастер-классы с хореографами танцевальных групп «Zavod», «LevelUp»@minmol_yktМинистерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)  
16:00Диалог на равных с известными публичными личностями кино и телевидения   Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)  
17:00Квиз-игра  На платформе «MyQuiz»Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)  
18:00Флэш-моб «Дети республики». (Воспитанники – представители из муниципальных районов и городских округов республики танцуют флэш-моб «Дети Республики» и запускают чэллендж #мыбудущеероссии).  YOUTUBE sosnovybor_yktМинистерство образования и науки Республики Саха (Якутия)  
18:00Подведение итогов I Республиканского конкурса вайнов (по пропаганде чтения) среди школьных команд «СахаКВН», приуроченного ко Дню защиты детей@sakhakvnofficialМинистерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) ДОО «Союз детских общественных объединений» Республики Саха (Якутия)
Фото: sakhalife.ru
Источник: sakha.gov.ru
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