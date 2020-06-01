1 июня — День рождения Центра «Сосновый бор»!

Ежегодно в первый летний день весь мир отмечает Международный день защиты детей, добрый и светлый праздник. В Якутии этот детский праздник совпал еще с открытием в 2012 году единственного круглогодичного учреждения отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор». С тех пор Центр «Сосновый бор» 1 июня, куда в год приезжают отдыхать более 3 000 детей, отмечает свой день рождения. В этом году Центру исполняется 8 лет.

Каждый год свой день рождения Центр отмечал вместе с детьми всей республики на своем стадионе с яркой праздничной программой, и именно с этой даты давался старт летним профильным оздоровительным сменам. Но в этом году Центр «Сосновый бор» свой день рождения и Международный праздник день защиты детей встречает в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.

К Международному дню защиты детей министерство образования и науки РС(Я) совместно с детскими учреждениями дополнительного образования подготовили ряд праздничных мероприятий под общим названием «Мы — будущее России», посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году патриотизма в Якутии.

Специально к праздничной дате были подготовлены ряд видеосюжетов о достижениях детей, и об их успехах, которые будут сегодня транслировать НВК «Саха», радио «Тэтим» и в социальных сетях. Вы увидите яркие видеопрезентации летней каникулярной занятости, летних профильных смен Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», онлайн-занятия, игровые программы и т.д.

Также сегодня, 1 июня, в онлайн пространстве Центра «Сосновый бор» дан старт смене «Сосновские каникулы», с охватом более 400 детей со всей республики на 10 дней.

Онлайн смена направлена на развитие у детей Soft и Hard навыков. Это краткосрочные общеразвивающие курсы от педагогов дополнительного образования, которые включают мастер – классы по направлениям дополнительного образования, проектно-исследовательской деятельности и развлекательно-воспитательную программу от вожатского отряда «Душа Севера» Центра «Сосновый бор». Например, среди курсов есть обучение основам дизайна на программах Figma, Photoshop, 3D моделирование, домашние научные опыты, SMM продвижение, курсы по художественно-эстетическому направлению, курс по выживанию в лесу «Суолдьут» и психологические упражнения для личностных тренингов детей.

Онлайн смена проводится бесплатно для всех детей республики. Самых активных и ответственных ребят в конце «Сосновских каникул» ждут сюрпризы, а самый лучший отряд войдет в историю «Соснового бора», их включат в электронный стенд «Лучших академий». Для работы онлайн смены используются социальные платформы Instagram @sosnovybor_ykt, Whatsapp и Telegram, а также youtube канал «Сосновый бор».

В этот день Центр «Сосновый бор» продолжает получать поздравления с днем рождения от наших воспитанников и иностранных гостей смены, которые отдыхали в разных годах в Центре «Сосновый бор». Все поздравления будут крутится в инстаграме Центра «Сосновый бор» @sosnovybor_ykt.

С Международным днем защиты детей! Отмечайте этот праздник вместе с детским учреждением отдыха и оздоровления «Сосновый бор»!

Главная наша задача сейчас – воспитать наших детей умными, порядочными, образованными. Мы должны сделать все, чтобы они чувствовали себя под надежной защитой, получили хороший старт в жизни!