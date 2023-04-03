1 апреля закончилось поножовщиной в Якутии

Следственным отделом по Олекминскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 1 апреля 2023 года мужчины распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними возник конфликт, и одному его приятель ножом нанес множественные удары по голове и телу.

От полученных травм потерпевший скончался, а подозреваемый вызвал сотрудников полиции.

3 апреля 2023 года по ходатайству следственных органов в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначен ряд необходимых экспертиз, проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.