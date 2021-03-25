1 апреля стартует цирковой фестиваль «Мамонтёнок-2021»

С 1 по 17 апреля Государственный цирк Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых объявляет о проведении XX республиканский дистанционный цирковой фестиваль «Мамонтёнок-2021» и приглашает всех желающих принять активное участие!

Это один из самых ярких конкурсов детского и юношеского творчества, площадкой̆, где рождаются новые таланты и будущие звезды.

К участию в фестивале приглашаются цирковые студии, сольные номера, коллективы, любительские студии в возрасте от 3 до 25 лет в следующих жанрах:

Акробатика, гимнастика, эквилибристика; Дрессура; Жонглирование; Пантомима; Клоунада, Пародия, Комическая сценка; Иллюзия.

Требования к работам:

Каждый номер должен быть продолжительностью не более 3 минут.

Стоимость участия в фестивале: 500 рублей с каждого участника.

В групповых номерах свыше 6 человек с каждого — по 200 рублей.

Видео не должно содержать элементы монтажа.

Для участия необходимо предоставить заявку и конкурсное видео по приложению WhatsApp. В каждом жанре отдельный куратор.

Положение, результаты и иные сведения конкурса будут размещены в сети Instagram @sakhadiamondcircus и на официальном сайте diamond-circus.ru.

Приглашаем всех желающих принять активное участие!