25.03.2021
09:15
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Культура

1 апреля стартует цирковой фестиваль «Мамонтёнок-2021»

С 1 по 17 апреля Государственный цирк Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых объявляет о проведении XX республиканский дистанционный цирковой фестиваль «Мамонтёнок-2021» и приглашает всех желающих принять активное участие! 

Это один из самых ярких конкурсов детского и юношеского творчества, площадкой̆, где рождаются новые таланты и будущие звезды.

К участию в фестивале приглашаются цирковые студии, сольные номера, коллективы, любительские студии в возрасте от 3 до 25 лет в следующих жанрах:

  1. Акробатика, гимнастика, эквилибристика;
  2. Дрессура;
  3. Жонглирование;
  4. Пантомима;
  5. Клоунада, Пародия, Комическая сценка;
  6. Иллюзия.

Требования к работам:

Каждый номер должен быть продолжительностью не более 3 минут.

  • Стоимость участия в фестивале: 500 рублей с каждого участника.

В групповых номерах свыше 6 человек с каждого — по 200 рублей.

  • Видео не должно содержать элементы монтажа.
  • Для участия необходимо предоставить заявку и конкурсное видео по    приложению WhatsApp. В каждом жанре отдельный куратор. 

Положение, результаты и иные сведения конкурса будут размещены в сети Instagram @sakhadiamondcircus и на официальном сайте diamond-circus.ru.

Приглашаем всех желающих принять активное участие!

Фото: Государственный цирк РС(Я)
Источник: Государственный цирк РС(Я)
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