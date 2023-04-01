1 апреля старт записи в первый класс

В эту субботу, 1 апреля, стартует прием заявлений для записи в первый класс. Записать ребенка в школу можно будет через «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru/.

Зачисление детей в школы пройдет в два этапа:



— с 1 апреля по 30 июня: для детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы на закрепленной территории, а также для детей, проживающих на закрепленной территории;



— с 6 июля до 5 сентября: можно подать заявление в школу, которая не закреплена за адресом.

В первые классы принимают детей от 6,5 до 8 лет. По заявлению родителей возможен прием ребенка в более раннем или позднем возрасте.

Список требуемых документов остался прежним. Нужны копии паспорта родителя, свидетельства о рождении ребенка, свидетельств братьев или сестер, учащихся в этой школе, справка о регистрации по месту жительства.

В новом учебном году к зачислению в 1 класс планируется около 10980 детей.



