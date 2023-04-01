Образование
1 апреля старт записи в первый класс
В эту субботу, 1 апреля, стартует прием заявлений для записи в первый класс. Записать ребенка в школу можно будет через «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru/.
Зачисление детей в школы пройдет в два этапа:
— с 1 апреля по 30 июня: для детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы на закрепленной территории, а также для детей, проживающих на закрепленной территории;
— с 6 июля до 5 сентября: можно подать заявление в школу, которая не закреплена за адресом.
В первые классы принимают детей от 6,5 до 8 лет. По заявлению родителей возможен прием ребенка в более раннем или позднем возрасте.
Список требуемых документов остался прежним. Нужны копии паспорта родителя, свидетельства о рождении ребенка, свидетельств братьев или сестер, учащихся в этой школе, справка о регистрации по месту жительства.
В новом учебном году к зачислению в 1 класс планируется около 10980 детей.
+7 (999) 174-67-82
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