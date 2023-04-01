Праздники
1 апреля — никому не верю)))
День смеха, или День дурака, отмечают во всём мире 1 апреля. В этот праздник принято шутить и разыгрывать людей.
Ни в коем случае нельзя никого обижать: приветствуются только добрые шалости. Но не следует забывать о присказке: «Первое апреля – никому не верю», сообщает amic.ru.
Неизвестно, какая страна первой начала праздновать День смеха, – Франция, Англия, Мексика или Швеция. Это тайна, покрытая мраком.
Вот одна из версий появления Дня дурака. По словам историков, ранее люди связывали 1 апреля с Пасхой и Днём весеннего равноденствия. Считалось, что эта дата – повод для радости, поэтому люди много шутили и устраивали шумные застолья.
По другой версии, День смеха связан с переходом на новый Григорианский календарь и средневековым Новым годом.
До того как в 1580-х Карл Девятый провозгласил праздником 1 января, его отмечали 1 апреля.
Новый год перенесли, а традиция дурачиться и дарить подарки осталась.
Как 1 апреля отмечают в разных странах
В Англии в День смеха принято шутить только в первой половине дня.
В Бельгии, Франции и Италии на спины людей традиционно приклеивают бумажных рыб. А всех, кто верит в насмешки, называют первоапрельскими рыбками.
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